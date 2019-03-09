Тёплый февраль и быстрое таяние снега в марте. Как погода повлияла на ход посевной в Беларуси

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уже вывели на поля органику, теперь вносят минеральные удобрения. Кроме того, завершается подготовка техники. Традиционно, раньше остальных начинают посевную в Гомельском регионе. Так ли будет в 2019 году, узнавал Александр Добриян.

Александр Добриян, СТВ:

Нынешний февраль не оправдал свой «лютый» имидж. Теплая погода не оставила от снежной шапки на полях ни следа. Сейчас главный вопрос, который волнует всех аграриев: сколько влаги останется в почве к тому моменту, когда можно будет приступить к севу. Сеять зерновые можно будет, как только земля прогреется до 12 градусов. Когда это случится – точного прогноза нет. «Снег сошёл очень рано». Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам

Посевная будет очень дружной. Времени на раскачку, особенно на песчаных почвах юго-востока страны, не будет ни минуты. Поэтому уже сегодня аграрии делают всё возможное, чтобы потом все силы бросить на главное. Теплый февраль позволил вывезти на поля органику, внести калийные удобрения, подсеять многолетние травы. Особое внимание – подготовке техники.

Готовность машинно-тракторного парка к весенним полевым работам в Гомельской области, хозяйства которой традиционно первыми приступают к севу, сегодня на уровне 85 %. К слову, в юго-восточном регионе в 2019 году решено существенно увеличить посевные площади кукурузы. Изменившийся климат диктует свои условия рентабельного производства.