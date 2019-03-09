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Каким будет лето, станет ясно в четверг: народные приметы на неделю до 15 марта

09 марта 2019 17:23
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Новости Беларуси. О народных приметах рассказали в программе «Плюс-минус».

Каким будет лето, станет ясно в четверг: народные приметы на неделю до 15 марта-1

11 марта, по народному календарю – день Порфирия Позднего. Несмотря на приближение настоящей весны, крестьяне боялись приниматься за полевые работы. Старожилы уверяли: ранняя весна ничего не стоит, а поздняя – обманет.

Каким будет лето, станет ясно в четверг: народные приметы на неделю до 15 марта-4

14 марта в народе почитали Евдокию Плющиху. Этот день всегда считался твёрдым летоуказателем. Если на Плющиху ясно – год прекрасный, если пасмурно – плохой. Снег с дождём – к мокрому лету, а мороз и северный ветер – к холодному.

Каким будет лето, станет ясно в четверг: народные приметы на неделю до 15 марта-7

15 марта, по народным приметам – Федот Ветронос. Наши предки заметили – какова середина марта, таким будет лето: подул южный ветер – к теплу и дождям.

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# Погода в Беларуси # общество

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