Каким будет лето, станет ясно в четверг: народные приметы на неделю до 15 марта

Новости Беларуси. О народных приметах рассказали в программе «Плюс-минус».
Новости Беларуси. О народных приметах рассказали в программе «Плюс-минус».
11 марта, по народному календарю – день Порфирия Позднего. Несмотря на приближение настоящей весны, крестьяне боялись приниматься за полевые работы. Старожилы уверяли: ранняя весна ничего не стоит, а поздняя – обманет.
14 марта в народе почитали Евдокию Плющиху. Этот день всегда считался твёрдым летоуказателем. Если на Плющиху ясно – год прекрасный, если пасмурно – плохой. Снег с дождём – к мокрому лету, а мороз и северный ветер – к холодному.
15 марта, по народным приметам – Федот Ветронос. Наши предки заметили – какова середина марта, таким будет лето: подул южный ветер – к теплу и дождям.