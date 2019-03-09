Каким будет лето, станет ясно в четверг: народные приметы на неделю до 15 марта

11 марта, по народному календарю – день Порфирия Позднего. Несмотря на приближение настоящей весны, крестьяне боялись приниматься за полевые работы. Старожилы уверяли: ранняя весна ничего не стоит, а поздняя – обманет.

14 марта в народе почитали Евдокию Плющиху. Этот день всегда считался твёрдым летоуказателем. Если на Плющиху ясно – год прекрасный, если пасмурно – плохой. Снег с дождём – к мокрому лету, а мороз и северный ветер – к холодному.