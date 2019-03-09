Как подготовить семена для посадки? Советует Иван Русских

Начало весны – горячая пора для садоводов-огородников. Чтобы летом стол ломился от вкусных домашних овощей, задуматься о рассаде стоит уже сегодня.

Первая половина марта, по словам специалистов – лучший период для посева большинства овощных культур. Сроки созревания урожая напрямую зависят от качества семенного материала, рассказали в программе «Плюс-минус».

И если одни дружно всходят, над другими приходится изрядно попотеть. Но, так или иначе, самый важный этап в подготовке – это протравливание. Этим вы убережёте рассаду от всевозможных болезней.

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Наиболее популярными дезинфектантами для обеззараживания семян являются популярные аптечные средства, а также сок алоэ или экстракт чеснока. Достаточно на срок от получаса до нескольких часов залить раствором-дезинфектантом ваши семена.