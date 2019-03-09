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Как подготовить семена для посадки? Советует Иван Русских

09 марта 2019 17:54
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Начало весны – горячая пора для садоводов-огородников. Чтобы летом стол ломился от вкусных домашних овощей, задуматься о рассаде стоит уже сегодня.

Как подготовить семена для посадки? Советует Иван Русских-1

Первая половина марта, по словам специалистов – лучший период для посева большинства овощных культур. Сроки созревания урожая напрямую зависят от качества семенного материала, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как подготовить семена для посадки? Советует Иван Русских-4

И если одни дружно всходят, над другими приходится изрядно попотеть. Но, так или иначе, самый важный этап в подготовке – это протравливание. Этим вы убережёте рассаду от всевозможных болезней.

Как подготовить семена для посадки? Советует Иван Русских-7

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Наиболее популярными дезинфектантами для обеззараживания семян являются популярные аптечные средства, а также сок алоэ или экстракт чеснока. Достаточно на срок от получаса до нескольких часов залить раствором-дезинфектантом ваши семена.

Как подготовить семена для посадки? Советует Иван Русских-10

После того, как срок их обеззараживания прошёл, необходимо их промыть и в дальнейшем лишь обработать каким-нибудь бактериальным удобрением или средством для защиты растений.

И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта

# Дача # общество # Иван Русских

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