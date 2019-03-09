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Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?

09 марта 2019 16:48
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Новости Беларуси. Протекающая крыша, плесень и прогнивший пол. История с ремонтом в Республиканской гимназии-колледже тянется уже не один год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историческая часть постройки 1970-х, в которой находятся концертные залы колледжа, не могут привести в надлежащий вид. Ученики сегодня ютятся в маленьких классах. Порой для занятий даже не хватает кабинетов.

Проблему обсудили на недавнем «Большом разговоре с Президентом». Александр Лукашенко поручил разобраться в истории. Корреспондент Виктория Ходосок заглянула в учебное заведение.

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-1

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-3

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-5

Местами плесень, прогнивший пол, ветхие рамы утепляют газеты, протекает крыша... Эти интерьеры 70-х уж точно напросились на заслуженную пенсию. И таких, по словам директора Климанова, в колледже хватает.

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-8

Семён Климанов, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Здесь, так как это историко-культурная ценность, предполагается реконструкция с элементами реставрации. И здесь делается отдельная проектно-сметная документация. Соответственно, она двухстадийная. Первая стадия уже сделана – проектно-сметная документация, вторая – еще в разработке. На сегодняшний день всё упирается в отсутствие проектно-сметной документации. Деньги на начало строительных работ уже выделены. Но стройку нельзя начать без проекта.

Заказчиком ремонта является Управление капитального строительства Центрального района. Проектной организацией является Минскпроект.

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-11

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-13

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-15

Сдать документацию должны были в августе 2018 года. Но сроки почему-то перенесли. Вообще вопрос с ремонтом отчаянно буксует уже не один год. Речь заходила еще в 1990-х. Дотянули до того, что все удобства стали сплошным неудобством. Большой концертный зал и два малых, где могли бы заниматься ученики, оказались вне зоны доступа.

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-18

Евгений Виданов, преподаватель Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Очень хочется вернуть ту школу, в которой я когда-то учился. Когда мы знали, что у нас есть зал. Наш зал, в котором мы можем устроить концерт классов в любой момент, когда мы можем пригласить гостей из других учебных заведений, устроить какие-нибудь состязания, маленький конкурс.

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-21

Алексей Иордосполь, учащийся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Иногда вечером классов не хватает, когда все ребята рвутся заниматься. Вот ты приходишь, к примеру, после пар, в 19.30, а классов уже нет. Ну и что-то надо выбирать: или ехать в общежитие заниматься, или заниматься здесь где-то на лестнице или где будет место.

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-24

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-26

Это как раз тот самый зал, который когда-то принимал Рихтера, Башмета и Патрисию Каас. Сегодня французская дива не переступила бы и порог застрявшего во времени большого концертного. Помещение пустует. При этом отапливать площади приходится из-за находящихся здесь инструментов.

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-29

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-31

Владимир Перлин, преподаватель Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Более половины школы сейчас ютится в этой небольшой пристройке. У нас наступит возрождение после того, как ремонт состоится – качественный ремонт. Чтобы подумали, чтобы акустика в нашем зале большом была достойная. Это очень важно. Чтобы не просто сделали формальный ремонт, отрапортовали.

На затянувшуюся проблему колледжа обратил внимание и Президент на недавнем «Большом разговоре». В баталиях с ремонтом поручено разобраться лично мэру Минска.

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-34

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-36

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Подъедь, посмотри сам, потому что пока правительство развернется, это долго будет. Если нужна помощь, скажешь потом. Надо закончить эту баталию.

Мэр – как раз строитель, в этом хорошо разбирается, и он оперативный человек. Я думаю, в этом году мы эту эпопею, если она есть, закончим.

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-39

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Безусловно, я там побываю и определю, что там необходимо сделать со стороны города. Все-таки это в городе. Чтобы такие объекты были очень быстро реализованы.

А пока колледж работает в тех условиях, что есть, и надеется на свое долгожданное спасение. А уж когда ситуация прояснится, обещают, что ремонт проверят на прочность большим концертом оркестра.

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-42

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-44

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-46

Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?-48

# Образование в Беларуси # общество # Анатолий Сивак # Александр Лукашенко # Владимир Перлин # Семён Климанов # Евгений Виданов # Фотофакт

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