Здесь выступали Башмет и Каас, а сейчас плесень и разруха. Когда отремонтируют музыкальный колледж в Минске?

Новости Беларуси. Протекающая крыша, плесень и прогнивший пол. История с ремонтом в Республиканской гимназии-колледже тянется уже не один год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историческая часть постройки 1970-х, в которой находятся концертные залы колледжа, не могут привести в надлежащий вид. Ученики сегодня ютятся в маленьких классах. Порой для занятий даже не хватает кабинетов. Проблему обсудили на недавнем «Большом разговоре с Президентом». Александр Лукашенко поручил разобраться в истории. Корреспондент Виктория Ходосок заглянула в учебное заведение.

Местами плесень, прогнивший пол, ветхие рамы утепляют газеты, протекает крыша... Эти интерьеры 70-х уж точно напросились на заслуженную пенсию. И таких, по словам директора Климанова, в колледже хватает.

Семён Климанов, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Здесь, так как это историко-культурная ценность, предполагается реконструкция с элементами реставрации. И здесь делается отдельная проектно-сметная документация. Соответственно, она двухстадийная. Первая стадия уже сделана – проектно-сметная документация, вторая – еще в разработке. На сегодняшний день всё упирается в отсутствие проектно-сметной документации. Деньги на начало строительных работ уже выделены. Но стройку нельзя начать без проекта. Заказчиком ремонта является Управление капитального строительства Центрального района. Проектной организацией является Минскпроект.

Сдать документацию должны были в августе 2018 года. Но сроки почему-то перенесли. Вообще вопрос с ремонтом отчаянно буксует уже не один год. Речь заходила еще в 1990-х. Дотянули до того, что все удобства стали сплошным неудобством. Большой концертный зал и два малых, где могли бы заниматься ученики, оказались вне зоны доступа.

Евгений Виданов, преподаватель Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Очень хочется вернуть ту школу, в которой я когда-то учился. Когда мы знали, что у нас есть зал. Наш зал, в котором мы можем устроить концерт классов в любой момент, когда мы можем пригласить гостей из других учебных заведений, устроить какие-нибудь состязания, маленький конкурс.

Алексей Иордосполь, учащийся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Иногда вечером классов не хватает, когда все ребята рвутся заниматься. Вот ты приходишь, к примеру, после пар, в 19.30, а классов уже нет. Ну и что-то надо выбирать: или ехать в общежитие заниматься, или заниматься здесь где-то на лестнице или где будет место.

Это как раз тот самый зал, который когда-то принимал Рихтера, Башмета и Патрисию Каас. Сегодня французская дива не переступила бы и порог застрявшего во времени большого концертного. Помещение пустует. При этом отапливать площади приходится из-за находящихся здесь инструментов.

Владимир Перлин, преподаватель Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Более половины школы сейчас ютится в этой небольшой пристройке. У нас наступит возрождение после того, как ремонт состоится – качественный ремонт. Чтобы подумали, чтобы акустика в нашем зале большом была достойная. Это очень важно. Чтобы не просто сделали формальный ремонт, отрапортовали. На затянувшуюся проблему колледжа обратил внимание и Президент на недавнем «Большом разговоре». В баталиях с ремонтом поручено разобраться лично мэру Минска.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подъедь, посмотри сам, потому что пока правительство развернется, это долго будет. Если нужна помощь, скажешь потом. Надо закончить эту баталию. Мэр – как раз строитель, в этом хорошо разбирается, и он оперативный человек. Я думаю, в этом году мы эту эпопею, если она есть, закончим.