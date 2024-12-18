И обязательно перекрестить! Как пекли хлеб наши предки – расскажут в деревне Жоровка

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Хлебосольное местечко мы отыскали в деревне Жоровка Любанского района. Хозяйка дома народных традиций – Ирина Жудрик. Проведет колоритную экскурсию и научит смачна готовить. Уже больше века в ее семье пекут хлеб. Вкусные рецепты переняла от мамы и бабушки и согревает гостеприимством.
На мастер-классах у Ирины Михайловны побывало немало иностранцев. Признаются – вкуснее хлеба не пробовали! Замешивает тесто всегда в хорошем настроении и использует всего четыре ингредиента: кислое молоко или воду, если пост – ржаную муку, фирменную закваску, соль. И постепенно добавляет муку высшего или второго сорта, какая есть под рукой. Всех секретов не выдает. Так что приезжайте на кулинарные уроки.
Скоренько-скоренько – и на сковороду. Не забывайте покрестить! Лепешечку – и на сковородку. Не забывайте покрестить!
Пока хлебушек набирает силу, самое время заглянуть в прошлое. Семьи были большие, оттого пекли буханки на неделю вперед. Замешивали в дежках и обязательно перекрещивали. Вместо пергамента и для аромата использовали капустные и кленовые листья. А вот на Каляды хлеб старались не готовить. Но если не хватало, пекли только в первый день в форме крестика и обязательно раздавали по кусочку всем членам семьи. Ведь хлеб – всему голова, добробыт и лад.
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