Прямой эфир

В первый месяц работы вуза приехал Николай II. БГПУ исполняется 110 лет – рассказываем историю

18 декабря 2024 13:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.  

В первый месяц работы вуза приехал Николай II. БГПУ исполняется 110 лет – рассказываем историю-2

Кузница педагогических кадров. Старейший вуз страны. Его история началась чуть больше века назад. В далеком 1914 году министр народного просвещения тогда еще Российской Империи подписывает Указ об открытии Минского учительского института. 

В первый месяц работы вуза приехал Николай II. БГПУ исполняется 110 лет – рассказываем историю-4

Вероника Радыгина, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка:
Буквально в первый месяц, когда открылся наш институт, приехал высокий гость. Это был Николай II. Он был проездом, но все-таки смог заехать и пообщаться со студентами. Первый набор студентов составлял 30 человек. Было подано 71 заявление. Обучались только мужчины. С 1917 года начинают появляться женщины в стенах нашего института. В 1920 году по статистике это было примерно 50 на 50 процентов.

В 1921 году Минский институт народного образования входит в состав Белорусского государственного университета как педагогический факультет. 

Подробности в видео.

# История # Высшее образование в Беларуси # Вероника Макаревич

Другие новости рубрики

Все новости
С именем Филарета связан Ренессанс в православии! Как уроженец России стал духовным наставником для белорусов?
18 декабря 2024 13:20

С именем Филарета связан Ренессанс в православии! Как уроженец России стал духовным наставником для белорусов?

Мастерица создаёт очаровательных белорусских лялек. Показываем лучших льняных куколок
18 декабря 2024 13:15

Мастерица создаёт очаровательных белорусских лялек. Показываем лучших льняных куколок

Экспериментальный текстиль – ноу-хау от преподавателей колледжа Огинского. Узнали о необычной технике
18 декабря 2024 13:12

Экспериментальный текстиль – ноу-хау от преподавателей колледжа Огинского. Узнали о необычной технике