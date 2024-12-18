В первый месяц работы вуза приехал Николай II. БГПУ исполняется 110 лет – рассказываем историю

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Кузница педагогических кадров. Старейший вуз страны. Его история началась чуть больше века назад. В далеком 1914 году министр народного просвещения тогда еще Российской Империи подписывает Указ об открытии Минского учительского института.

Вероника Радыгина, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка:

Буквально в первый месяц, когда открылся наш институт, приехал высокий гость. Это был Николай II. Он был проездом, но все-таки смог заехать и пообщаться со студентами. Первый набор студентов составлял 30 человек. Было подано 71 заявление. Обучались только мужчины. С 1917 года начинают появляться женщины в стенах нашего института. В 1920 году по статистике это было примерно 50 на 50 процентов.

В 1921 году Минский институт народного образования входит в состав Белорусского государственного университета как педагогический факультет.