В 12 лет она КМС по фигурному катанию! Пообщались с юной спортсменкой о достижениях

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Зима – идеальная пора года, чтобы встать на коньки. Познакомимся ближе с миром фигурного катания вместе с профессионалами. На льду юная спортсменка Варвара. Свой путь чемпиона школьница начала шесть лет назад!

Варвара Стахович, кандидат в мастера спорта по фигурному катанию: Мы вначале ходили вообще в группу к хоккеистам, а потом затянуло и пришли в большой спорт, в фигурное катание. Мне нравится тренировки, что постоянно какой-то плотный график, что есть чем заняться. Питаюсь правильно. Утром могу съесть какую-то сладость, а так в остальное время – полезная еда.

Мечты сбываются! В свои 12 Варвара уже кандидат в мастера спорта. Зрелищные прыжки на льду в ее исполнении – искусство.

Варвара Стахович:

Есть вращения, скольжения и прыжки. Скольжения – это дорожка или хореографическая последовательность. Прыжков есть шесть – аксель, сальхов, риттбергер, флип и лутц. И вращения – это позиции, в которых делаешь много на одной ноге и за это получаешь уровни. В Гродно, Пружанах, в Барановичах, в Гомеле. А в других странах – ездили на Кубок Дружбы – это Россия-Беларусь – в Саранск.