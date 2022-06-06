«Масштаб меняет сознание». Эти белорусы провели 184 дня в Антарктиде

Новости Беларуси. 184 дня на ледяном континенте. В Минск вернулись участники Белорусской антарктической экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В составе команды 11 человек. Они приложили максимум усилий, чтобы в скором времени наши полярники отправились на станцию с зимовкой. Такая пилотная экспедиция может состояться уже в 2023 году. Итоги этого сезона подвела Анастасия Ярощик-Корниенко.

Можно и не сомневаться, эти фото и видео соберут сотни, а то и тысячи лайков. Биологу Егору Корзуну посчастливилось лично увидеть всю прелесть края льдин и снегов. Он один из 11 членов экипажа 14-й Белорусской антарктической экспедиции. 184 дня в командировке. Не так давно они прибыли в Минск. Конечно, первым делом – родные и близкие.

Егор Корзун, участник 14-й Белорусской антарктической экспедиции:

У меня маленький ребенок, и в первый раз она папу не признала, потому что ей было чуть больше года. Второй раз уже признала: да, папа приехал. Таких станций в Антарктике не более десятка. Одна из них белорусская. Подробнее здесь.

А сегодня в Национальной академии наук рассказывают коллегам, как это было.

Главным образом они максимально приблизили тот момент, когда наши полярники смогут отправиться на белорусскую станцию с зимовкой. До сих пор инфраструктура позволяла ученым жить и работать в условиях «крайнего юга» лишь в теплый сезон. Теперь возможностей изучать больше: вода, свет и даже Wi-Fi доступны на нашей станции.

Артур Ивашко, участник 14-й Белорусской антарктической экспедиции:

Жизнеобеспечение станции – электричество должно круглые сутки работать, это добыча воды, это работоспособность транспорта.

Здесь теперь есть гаражи и собственное СТО для ремонта снегоходов. Доставлен гусеничный вездеход: универсальная техника обеспечит дальние научные походы, поможет расчищать снежные завалы и перевозить грузы. На станции смонтировали и обогреваемый водопровод. Четыре нынешние дизель-электростанции объединили одной системой управления и контроля. Все продублировано – мало ли что может произойти в условиях такого непредсказуемого климата. Кстати о погоде: теперь о ней здесь знают точно.

На данный момент -3 °С, выпадение снега прекратилось.

Белорусы запустили собственную метеостанцию. Это событие, уверяют, сродни запуску первого спутника в космос. Какой совместный проект в Антарктиде провели белорусские и турецкие ученые? Подробнее здесь.

Отечественная станция в Антарктике – это шанс в будущем заявить о себе на этой территории. Кто знает, может быть, пройдут годы и снимут запрет на освоение природных ресурсов Антарктиды. И тогда Беларусь сможет тоже участвовать в этом процессе, ведь научный комплекс у нас уже есть.

«Рыба вся шла на науку». Участники о 14-й Белорусской антарктической экспедиции. Подробнее здесь. Егор Корзун:

Масштаб, просторы, которые там открываются перед тобой, меняют сознание как исследователя, потому что до тебя здесь, быть может, никто не был.