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Соотношение классов, званий и чинов. Президент подписал Указ «О государственных гражданских должностях»

06 июня 2022 19:53
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Новости Беларуси. Усиление требований к госслужащим, их дисциплине и ответственности. Александр Лукашенко подписал Указ «О государственных гражданских должностях», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ развивает положения принятого не так давно закона «О государственной службе». В него включены все виды службы: гражданская, военная, а также в военизированных организациях.

Соотношение классов, званий и чинов. Президент подписал Указ «О государственных гражданских должностях»-1

При этом в законе определены права и обязанности, социально-правовые гарантии, нормы этического поведения госслужащих, как на работе, так и в быту. Регламентируются и особенности службы граждан, занимающих должности, внесенные в кадровый реестр Президента.

Указом, в частности, устанавливается реестр государственных гражданских должностей, соотношение классных чинов, персональных званий, квалификационных классов, дипломатических рангов и классов госслужащих, а также приравнивание действующих классов к новым. Реестром создана единая номенклатура всех государственных гражданских должностей в госорганах Беларуси, упорядочены наименования должностей специалистов.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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