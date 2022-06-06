«Выявляется большое количество нарушений». Контроль за водителями такси усилят в Минске

Новости Беларуси. Сделать поездку комфортной и безопасной. В Минске ГАИ усилила контроль за водителями такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такие рейды запланированы с целью снижения аварийности на дорогах. Только за прошлый год было зафиксировано более 9 000 нарушений со стороны водителей служб такси. Произошло 25 ДТП, в которых 25 человек получили травмы, один погиб. Профилактические мероприятия продлятся до 10 июня.