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«Выявляется большое количество нарушений». Контроль за водителями такси усилят в Минске

06 июня 2022 19:54
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Новости Беларуси. Сделать поездку комфортной и безопасной. В Минске ГАИ усилила контроль за водителями такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Выявляется большое количество нарушений». Контроль за водителями такси усилят в Минске-1

Такие рейды запланированы с целью снижения аварийности на дорогах. Только за прошлый год было зафиксировано более 9 000 нарушений со стороны водителей служб такси. Произошло 25 ДТП, в которых 25 человек получили травмы, один погиб. Профилактические мероприятия продлятся до 10 июня.

«Выявляется большое количество нарушений». Контроль за водителями такси усилят в Минске-4

Владимир Задоровский, старший госавтоинспектор ОГАИ Московского РУВД:
При проведении данных мероприятия выявляется большое количество нарушений со стороны водителя. Они продолжаются. Это такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скоростных режимов, нарушение правил перевозки. Элементарное непрохождение государственного технического осмотра.

# ГАИ # общество # Владимир Задоровский # Фотофакт

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