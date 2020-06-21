«И машину заливочную подарим». С какими просьбами обратились жители к Президенту в Светлогорске

Новости Беларуси. Президент Беларуси открыл регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Теперь путешествие из Светлогорска в Минск – это всего четыре остановки и чуть более 2,5 часа в пути с европейским комфортом и сервисом.

Раньше добраться до Жлобина и Минска можно было только на дизеле. Теперь по маршруту будет курсировать комфортный «Штадлер». Удобнее, да и в разы быстрее. Новый электрифицированный участок – это 34 километра. Работа проведена большая: установили дополнительные опоры, провели модернизацию ветки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так у вас нету, кому кататься там, в этом дворце.