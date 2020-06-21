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«И машину заливочную подарим». С какими просьбами обратились жители к Президенту в Светлогорске

21 июня 2020 17:34
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Новости Беларуси. Президент Беларуси открыл регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Теперь путешествие из Светлогорска в Минск – это всего четыре остановки и чуть более 2,5 часа в пути с европейским комфортом и сервисом.

«И машину заливочную подарим». С какими просьбами обратились жители к Президенту в Светлогорске-1

«И машину заливочную подарим». С какими просьбами обратились жители к Президенту в Светлогорске-3

Раньше добраться до Жлобина и Минска можно было только на дизеле. Теперь по маршруту будет курсировать комфортный «Штадлер». Удобнее, да и в разы быстрее. Новый электрифицированный участок – это 34 километра. Работа проведена большая: установили дополнительные опоры, провели модернизацию ветки.

«И машину заливочную подарим». С какими просьбами обратились жители к Президенту в Светлогорске-6

«И машину заливочную подарим». С какими просьбами обратились жители к Президенту в Светлогорске-8

«И машину заливочную подарим». С какими просьбами обратились жители к Президенту в Светлогорске-10

Теперь такой электропоезд будет «ходить» по пятницам и выходным. В порядок привели и вокзал: новые тротуары, плитка, газоны.

Первым пассажиром стал глава государства.

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Перед поездкой Александр Лукашенко выслушал просьбы и пожелания жителей города.

«И машину заливочную подарим». С какими просьбами обратились жители к Президенту в Светлогорске-13

«И машину заливочную подарим». С какими просьбами обратились жители к Президенту в Светлогорске-15

«И машину заливочную подарим». С какими просьбами обратились жители к Президенту в Светлогорске-17

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Так у вас нету, кому кататься там, в этом дворце.

«И машину заливочную подарим». С какими просьбами обратились жители к Президенту в Светлогорске-20

– Почему нет? У нас город молодой.

Александр Лукашенко:
Не построили? Где ваш председатель? Сделайте «подушку», а все остальное мы вам поможем и подскажем. И машину заливочную подарим.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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