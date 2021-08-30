«Вроде бы это не президентское дело». Почему Лукашенко выращивает арбузы на своём подворье?

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Везде ли урожай ниже? Мечислав Францевич, вы отвечаете за научное сопровождение участка № 1 – президентского. У главы государства (всегда же интересно заглянуть, как там дела у соседа) в этом году с урожаем как?

Мечислав Степуро, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией технологических исследований республиканского предприятия «Институт овощеводства»:

В этом году отлично, особенно по бахчевым культурам. Арбуз – эта культура в Беларуси известна уже 100 лет. Архивные данные свидетельствуют о том, что занимались арбузом. Потом, после войны, пленум состоялся в 1950 году, и обязали заниматься арбузами и дынями. Алена Сырова:

У нас сейчас уже арбузы не диковина. Мечислав Степуро:

Да, это не диковина, это известно. В 2014 году мы пришли туда, и у нас не было такой технологии разработанной. В технологии было только четыре элемента, мы разработали. Но глава государства в 2014 году поставил передо мной задачу сделать технологию, чтобы можно было получать за 40 и 50 тонн с гектара плодов арбуза. Мы это сделали. То, что я им предлагаю, у нас же сейчас выполняется около 20 элементов технологических. Они все это выполняют. И в этом году был достаточно хороший получен урожай.