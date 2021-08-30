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«Вроде бы это не президентское дело». Почему Лукашенко выращивает арбузы на своём подворье?

30 августа 2021 18:14
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Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:
Везде ли урожай ниже? Мечислав Францевич, вы отвечаете за научное сопровождение участка № 1 – президентского. У главы государства (всегда же интересно заглянуть, как там дела у соседа) в этом году с урожаем как?

«Вроде бы это не президентское дело». Почему Лукашенко выращивает арбузы на своём подворье?-1

Мечислав Степуро, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией технологических исследований республиканского предприятия «Институт овощеводства»:
В этом году отлично, особенно по бахчевым культурам. Арбуз – эта культура в Беларуси известна уже 100 лет. Архивные данные свидетельствуют о том, что занимались арбузом. Потом, после войны, пленум состоялся в 1950 году, и обязали заниматься арбузами и дынями.

Алена Сырова:
У нас сейчас уже арбузы не диковина.

Мечислав Степуро:
Да, это не диковина, это известно. В 2014 году мы пришли туда, и у нас не было такой технологии разработанной. В технологии было только четыре элемента, мы разработали. Но глава государства в 2014 году поставил передо мной задачу сделать технологию, чтобы можно было получать за 40 и 50 тонн с гектара плодов арбуза. Мы это сделали. То, что я им предлагаю, у нас же сейчас выполняется около 20 элементов технологических. Они все это выполняют. И в этом году был достаточно хороший получен урожай. 

«Вроде бы это не президентское дело». Почему Лукашенко выращивает арбузы на своём подворье?-4

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Очень многие говорят: а зачем Президенту участок? Вроде бы это не президентское дело. Я однажды разговаривал с человеком, который в эту тему очень посвящен, и он говорит: президентский участок является экспериментальной базой для того, чтобы что-то посмотреть, вырастить. Лично Президент на своем уровне контролирует, как то или иное растение приживается и приносит плоды.

Мечислав Степуро:
Это говорит о том, что наш Президент очень добрый и к людям относится очень благосклонно. Эту продукцию, которую они получили, около 100 тонн, они не повезли по киоскам коммерческим, не продавали. Они отдали людям, которые в пансионатах, детям-инвалидам и так далее, которые не могут вырастить.

Алена Сырова:
Вот этими секретами высокого урожая, каждый год пытаетесь найти новые методы и способы, вы делитесь?

«Вроде бы это не президентское дело». Почему Лукашенко выращивает арбузы на своём подворье?-7

Мечислав Степуро:
Делимся, конечно.

Алена Сырова:
Применяют их уже где-то?

Мечислав Степуро:
Да, применяют.

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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