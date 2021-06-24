Хуже всего редакторам и фотографам. Рейтинг востребованности профессий в Минске

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

В государственной службе занятости открыты более 70 тысяч вакансий по всей стране. Если провести сравнительный анализ, какие тенденции можно отметить, это много или мало?

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Это много, мы сейчас на пике находимся спроса на рабочую силу. В 2015 году примерно 27-28 тысяч вакансий было. Сегодня около 80 тысяч, причем вакансии совершенно разные. Но что одинаковое и тогда было, и сейчас – примерно 65 % вакансий – это именно рабочие специальности. То есть рабочие больше востребованы на рынке труда. Им быстрее получается найти место работы и зарплаты, кстати, там тоже достаточно хорошие. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

У нас есть рейтинг самых востребованных профессий в Беларуси. Это водитель, продавец, швея, уборщик помещений, инженер, фельдшер, ветеринарный врач, животновод, арматурщик. Как видим, больше всего спрос именно на такие профессии. Не хватает рук. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Может, все-таки нет какого-то баланса определенного по подготовке этих кадров? Олег Токун:

Безусловно, дисбаланс на рынке труда существует. Именно потому что мы хотим получать профессию, специальности в соответствии с какими-то нашими пожеланиями, а практика, экономика, предприятия свои требования предъявляют. И поэтому, в том числе и нам приходится менять профессии или обрастать новыми компетенциями. Алеся Лакина:

А как часто в наших профтехучилищах меняется набор специальностей?