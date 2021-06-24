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Хуже всего редакторам и фотографам. Рейтинг востребованности профессий в Минске

24 июня 2021 14:10
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
В государственной службе занятости открыты более 70 тысяч вакансий по всей стране. Если провести сравнительный анализ, какие тенденции можно отметить, это много или мало?

Хуже всего редакторам и фотографам. Рейтинг востребованности профессий в Минске-1

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Это много, мы сейчас на пике находимся спроса на рабочую силу. В 2015 году примерно 27-28 тысяч вакансий было. Сегодня около 80 тысяч, причем вакансии совершенно разные. Но что одинаковое и тогда было, и сейчас – примерно 65 % вакансий – это именно рабочие специальности. То есть рабочие больше востребованы на рынке труда. Им быстрее получается найти место работы и зарплаты, кстати, там тоже достаточно хорошие.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
У нас есть рейтинг самых востребованных профессий в Беларуси. Это водитель, продавец, швея, уборщик помещений, инженер, фельдшер, ветеринарный врач, животновод, арматурщик. Как видим, больше всего спрос именно на такие профессии. Не хватает рук.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Может, все-таки нет какого-то баланса определенного по подготовке этих кадров?

Олег Токун:
Безусловно, дисбаланс на рынке труда существует. Именно потому что мы хотим получать профессию, специальности в соответствии с какими-то нашими пожеланиями, а практика, экономика, предприятия свои требования предъявляют. И поэтому, в том числе и нам приходится менять профессии или обрастать новыми компетенциями.

Алеся Лакина:
А как часто в наших профтехучилищах меняется набор специальностей?

Хуже всего редакторам и фотографам. Рейтинг востребованности профессий в Минске-4

Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Как правило, ежегодно мы комментируем специальности и профессии, которые реализуются в профессионально-технических училищах. Например, в этом году приостановлена подготовка по 150 профессиям, при этом по 135 она возобновлена. Поэтому рынок этот достаточно динамичен. То же самое касается и системы среднего специального образования, высшего образования. Мы стараемся успевать за тенденциями современного рынка.

Ольга Бурлакова:
Сами сотрудники службы занятости Минска проанализировали заявки нанимателей и составили такой небольшой прогноз на то, что в ближайшем будущем будет востребовано. Либо уже эти заявки лежат и наши телезрители, если кто-то как раз ищет работу, может сейчас внимательно послушать. Итак, в 2021 году самые востребованные профессии в Минске – это бухгалтер, воспитатель, врач. Также активно ищу инженера-конструктора, инженера-программиста, медицинских сестер, как всегда, не хватает, они востребованы. Педагога дополнительного образования разыскивают, учителя, фармацевта и фельдшера. Собственно вот, пожалуйста.

Алеся Лакина:
В топ востребованных в столице профессий вошли также водитель автомобиля, каменщик, кондитер, маляр, наладчик оборудования, штукатур и электрогазосварщик. А хуже всего в этом году придется рекламным агентам, редакторам, риелторам, учетчикам, художникам, экспедиторам, радиомеханикам, сборщикам обуви и фотографам.

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# Трудоустройство # общество # Елена Кругликова # Олег Токун # Ольга Бурлакова # Алеся Лакина # Ремма Герловская # Фотофакт

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