Прямой эфир

Условие – создать новые рабочие места. В Минске пройдёт конкурс инвестпроектов для малого бизнеса

24 июня 2021 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске объявлен конкурс инвестпроектов для малого бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Небольшие компании и индивидуальные предприниматели смогут получить государственную финансовую поддержку.

Условие – создать новые рабочие места. В Минске пройдёт конкурс инвестпроектов для малого бизнеса-1

Инвестиционный проект должен охватывать определенную сферу – производить импортозамещающую либо экспортоориентированную продукцию, продукцию направленную на энерго- и ресурсосбережение, внедрять новые технологии. Обязательное условие – создание новых рабочих мест. Заявки на участие в конкурсе можно подать по 21 июля в Мингорисполкоме.

# Бизнес в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Провели учения и отработали оказание помощи на воде. Сотрудники МЧС и ОСВОД патрулируют водоёмы Минска
24 июня 2021 13:54

Провели учения и отработали оказание помощи на воде. Сотрудники МЧС и ОСВОД патрулируют водоёмы Минска

Пока обстановка не стабилизируется. Запрет на посещение лесов введён в 19 районах Минской области
24 июня 2021 13:49

Пока обстановка не стабилизируется. Запрет на посещение лесов введён в 19 районах Минской области

Вода, огнетушитель и сердечные капли. Что ещё должно быть в машине в сильную жару? Советы ГАИ
24 июня 2021 13:37

Вода, огнетушитель и сердечные капли. Что ещё должно быть в машине в сильную жару? Советы ГАИ