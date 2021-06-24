Условие – создать новые рабочие места. В Минске пройдёт конкурс инвестпроектов для малого бизнеса

Новости Беларуси. В Минске объявлен конкурс инвестпроектов для малого бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Небольшие компании и индивидуальные предприниматели смогут получить государственную финансовую поддержку.

Инвестиционный проект должен охватывать определенную сферу – производить импортозамещающую либо экспортоориентированную продукцию, продукцию направленную на энерго- и ресурсосбережение, внедрять новые технологии. Обязательное условие – создание новых рабочих мест. Заявки на участие в конкурсе можно подать по 21 июля в Мингорисполкоме.