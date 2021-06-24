Пока обстановка не стабилизируется. Запрет на посещение лесов введён в 19 районах Минской области

Новости Беларуси. Жара в Минской области продолжает бить температурные рекорды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как итог пожароопасная обстановка в лесном фонде остается напряженной.

24 июня запрет на посещение зеленых массивов действует в 19 районах. Ознакомиться с их перечнем можно на официальном сайте Министерства лесного хозяйства. Нарушителя ожидает предупреждение или штраф до 870 рублей. Специалисты мониторят пожароопасную обстановку в лесах. Как только ситуация стабилизируется, запрет будет отменен.