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Пока обстановка не стабилизируется. Запрет на посещение лесов введён в 19 районах Минской области

24 июня 2021 13:49
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Новости Беларуси. Жара в Минской области продолжает бить температурные рекорды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как итог пожароопасная обстановка в лесном фонде остается напряженной.

Пока обстановка не стабилизируется. Запрет на посещение лесов введён в 19 районах Минской области-1

24 июня запрет на посещение зеленых массивов действует в 19 районах. Ознакомиться с их перечнем можно на официальном сайте Министерства лесного хозяйства. Нарушителя ожидает предупреждение или штраф до 870 рублей. Специалисты мониторят пожароопасную обстановку в лесах. Как только ситуация стабилизируется, запрет будет отменен.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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