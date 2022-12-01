Польза и вред бобовых. Как составить сбалансированный рацион?

Быть принцессой на горошине, как и на фасоли, чечевице и других бобовых, очень полезно. В них содержится большое количество растительного белка, клетчатки, которая необходима нашему кишечнику. Это источник цинка, железа, аминокислот. Строительный материал для мышц и суставов. Одним словом, продукт-лекарство.

Анна Бедрицкая, диетолог, фитнес-тренер: Бобовые хорошо использовать в пищу как отдельный, самостоятельный продукт. Также из бобовых готовят супы, рагу, разного рода запеканки и даже используют в кондитерской промышленности. Можно использовать в пищу 2-3 раза в неделю. Достаточно полстакана в пищу, чтобы восполнить суточную потребность в клетчатке здорового человека .

Семейство бобовых рекомендуют людям с сахарным диабетом и тем, кто стремится к идеальной фигурке. Они отлично насыщают и утоляют чувство голода. Однако большое количество пурина не в плюс при повышенном метеоризме, панкреатите, подагре и заболеваниях ЖКТ. Здесь нужно быть аккуратнее и знать меру.

Анна Бедрицкая:

Бобовые ни в коем случае нельзя употреблять в сыром виде, потому что бобовые и злаковые содержат в своей оболочке так называемые антинутриенты – это ядовитые вещества, которые не перевариваются в ЖКТ, могут вызвать отравления, поэтому очень важно бобовые предварительно замачивать на 4-5 часов. Консервированные бобовые и замороженные бобовые сохраняют практически все ценные нутриенты в своем составе. А вот бобовые в сухом виде теряют необходимые микроэлементы.

В семье дефектолога Дарьи Ханецкой обожают салаты из фасоли. И готовы поделиться вкуснейшим рецептом. С таким сытным блюдом званый ужин пройдет на ура.