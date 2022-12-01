Польза и вред бобовых. Как составить сбалансированный рацион?
Быть принцессой на горошине, как и на фасоли, чечевице и других бобовых, очень полезно. В них содержится большое количество растительного белка, клетчатки, которая необходима нашему кишечнику. Это источник цинка, железа, аминокислот. Строительный материал для мышц и суставов. Одним словом, продукт-лекарство.
Анна Бедрицкая, диетолог, фитнес-тренер:
Бобовые хорошо использовать в пищу как отдельный, самостоятельный продукт. Также из бобовых готовят супы, рагу, разного рода запеканки и даже используют в кондитерской промышленности. Можно использовать в пищу 2-3 раза в неделю. Достаточно полстакана в пищу, чтобы восполнить суточную потребность в клетчатке здорового человека.
Семейство бобовых рекомендуют людям с сахарным диабетом и тем, кто стремится к идеальной фигурке. Они отлично насыщают и утоляют чувство голода. Однако большое количество пурина не в плюс при повышенном метеоризме, панкреатите, подагре и заболеваниях ЖКТ. Здесь нужно быть аккуратнее и знать меру.
Анна Бедрицкая:
Бобовые ни в коем случае нельзя употреблять в сыром виде, потому что бобовые и злаковые содержат в своей оболочке так называемые антинутриенты – это ядовитые вещества, которые не перевариваются в ЖКТ, могут вызвать отравления, поэтому очень важно бобовые предварительно замачивать на 4-5 часов. Консервированные бобовые и замороженные бобовые сохраняют практически все ценные нутриенты в своем составе. А вот бобовые в сухом виде теряют необходимые микроэлементы.
В семье дефектолога Дарьи Ханецкой обожают салаты из фасоли. И готовы поделиться вкуснейшим рецептом. С таким сытным блюдом званый ужин пройдет на ура.
Дарья Ханецкая:
Нам понадобится тунец – одна баночка. Одна банка красной консервированной фасоли, 3 яйца, 2 зубчика чеснока, помидор, 1 штука, и 2 огурца. И, конечно, майонез либо сметана по вкусу, кто что предпочитает, соль, перец по вкусу. Для начала мы добавляем тунец. Следующим этапом у нас будет добавление нашей фасоли.
Факт. В красной фасоли белка на 5 % больше, чем в белой. Нарезаем яйца. Заправляем наш салатик витаминами. Добавляем свежий помидор и огурец. Немножко чесночка для пикантности и поддержки иммунитета.
Дарья Ханецкая:
И завершающим этапом надо добавить либо майонез, либо сметану. Мы добавим сметану, так как это полезно. Тщательно перемешиваем наш салат, конечно, добавляем по вкусу соль, перец. Все, наш салат готов!
Брависсимо! Кстати, сейчас, во время поста, бобовые – отличный вариант. Но в целом заменять ими мясо большинство врачей не рекомендуют.
Анна Бедрицкая:
Дело в том, что растительный белок в бобовых крайне плохо усваивается. Многим веганам, вегетарианцам эта идея, наверное, будет не близка. Мое мнение как диетолога, нутрициолога, я думаю, что здоровый человек должен сбалансированно питаться, получать и растительный источник белка, и животный источник белка.
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