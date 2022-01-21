Сергей Рачков о новшествах Конституции: тема сроков президентства вызывает особый интерес

Новости Беларуси. Обсуждение общенационального проекта Конституции постепенно выходит на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически все граждане Беларуси погружены в активное обсуждение проекта Основного закона. Очевидно, что никто не хочет быть в стороне от важного процесса совершенствования системы государственного строительства.

С историей нормотворчества в нашей стране 21 января познакомили в Совете Республики представителей Департамента охраны МВД. На день президентская библиотека приобрела передвижной характер. В Соврепе выставили самые ценные экспонаты, которые отражают историю Конституции Беларуси. А после участников пригласили на встречу с сенатором. Сергей Рачков рассказал, что на этот раз людей больше всего волнует процедура избрания делегатов ВНС, социальные гарантии для многодетных, забота о здоровье. Словом, все то, что отражает текст проекта обновленной Конституции.