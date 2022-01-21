Сергей Рачков о новшествах Конституции: тема сроков президентства вызывает особый интерес
Новости Беларуси. Обсуждение общенационального проекта Конституции постепенно выходит на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически все граждане Беларуси погружены в активное обсуждение проекта Основного закона. Очевидно, что никто не хочет быть в стороне от важного процесса совершенствования системы государственного строительства.
С историей нормотворчества в нашей стране 21 января познакомили в Совете Республики представителей Департамента охраны МВД. На день президентская библиотека приобрела передвижной характер. В Соврепе выставили самые ценные экспонаты, которые отражают историю Конституции Беларуси. А после участников пригласили на встречу с сенатором.
Сергей Рачков рассказал, что на этот раз людей больше всего волнует процедура избрания делегатов ВНС, социальные гарантии для многодетных, забота о здоровье. Словом, все то, что отражает текст проекта обновленной Конституции.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Тема сроков президентства тоже вызывает особый интерес. Поэтому очень многие приходят с предложением сохранить отсутствие этой нормы, что Президент может избираться только на два срока. Какие аргументы? Люди считают так, что если Президент справляется со своей работой, если удовлетворены выполнением функций, то почему человек не мог бы продолжать трудиться в этой должности.
Напомним, при Совете Республики хорошо себя зарекомендовала общественная приемная. В основном белорусы приходили сюда с конструктивными предложениями. Порой только от одного человека звучало по несколько идей. Это говорит о том, что люди неравнодушны к своему будущему.
«Возможно, будет представительство ШОС». В ЦИК рассказали, каким будет голосование по поправкам в Конституцию.