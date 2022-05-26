Прямой эфир

«Не купаться в неизвестных местах». Перед каникулами дети напомнили правила безопасности на воде

26 мая 2022 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лето должно быть безопасным. Перед началом каникул в одной из столичных гимназий провели тематический урок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Не купаться в неизвестных местах». Перед каникулами дети напомнили правила безопасности на воде-1

Школьникам напомнили, как себя вести, отдыхая у водоемов, и в случае необходимости оказать помощь пострадавшим. Назвали и причины, которые приводят к пожарам.  

«Не купаться в неизвестных местах». Перед каникулами дети напомнили правила безопасности на воде-4

Ксения Ракицкая, ученица гимназии № 50 Минска:  
Нужно соблюдать правила на воде и ни в коем случае не купаться в неизвестных местах и без взрослых. Нельзя баловаться со спичками или открытым огнем, газом, потому что может случиться пожар.  

«Не купаться в неизвестных местах». Перед каникулами дети напомнили правила безопасности на воде-7

Всеволод Дрофа, ученик гимназии № 50 Минска:  
Надо соблюдать правила безопасности в разных областях. Если это на воде, то не баловаться и все время быть в присутствии своих родителей.  

«Не купаться в неизвестных местах». Перед каникулами дети напомнили правила безопасности на воде-10

Наталья Макаед, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 50 Минска:  
В преддверии летних каникул мы хотели еще раз ребятам напомнить те простые правила безопасного поведения, которые позволят им сохранить свои жизнь и здоровье. Сегодня, в рамках проведения единого дня безопасности, мы пригласили все заинтересованные структуры, которые помогут ребятам в легкой, доступной и игровой форме вспомнить правила безопасности.  

«Не купаться в неизвестных местах». Перед каникулами дети напомнили правила безопасности на воде-13

Не только дети, но и взрослые должны быть осмотрительны. Зачастую летом школьники остаются без присмотра и предоставлены сами себе. Родителям следует знать, где их ребенок проводит свободное время, и также напомнить им правила безопасности.  

«Не всегда виноваты именно дети». В ГАИ напомнили школьникам, как вести себя на дорогах (подробнее тут).  

# Правила безопасности # общество # Ксения Ракицкая # Всеволод Дрофа # Наталья Макаед # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не всегда виноваты именно дети». В ГАИ напомнили школьникам, как вести себя на дорогах
26 мая 2022 11:22

«Не всегда виноваты именно дети». В ГАИ напомнили школьникам, как вести себя на дорогах

Лукашенко на совещании в Минобороны: «Мы видим истинные цели проводимых натовцами мероприятий»
26 мая 2022 10:34

Лукашенко на совещании в Минобороны: «Мы видим истинные цели проводимых натовцами мероприятий»

«Председатели берут очень много домов». С какими проблемами жители Витебска приходят к сенаторам?
26 мая 2022 10:21

«Председатели берут очень много домов». С какими проблемами жители Витебска приходят к сенаторам?