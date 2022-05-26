«Не купаться в неизвестных местах». Перед каникулами дети напомнили правила безопасности на воде

Новости Беларуси. Лето должно быть безопасным. Перед началом каникул в одной из столичных гимназий провели тематический урок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьникам напомнили, как себя вести, отдыхая у водоемов, и в случае необходимости оказать помощь пострадавшим. Назвали и причины, которые приводят к пожарам.

Ксения Ракицкая, ученица гимназии № 50 Минска:

Нужно соблюдать правила на воде и ни в коем случае не купаться в неизвестных местах и без взрослых. Нельзя баловаться со спичками или открытым огнем, газом, потому что может случиться пожар.

Всеволод Дрофа, ученик гимназии № 50 Минска:

Надо соблюдать правила безопасности в разных областях. Если это на воде, то не баловаться и все время быть в присутствии своих родителей.

Наталья Макаед, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 50 Минска:

В преддверии летних каникул мы хотели еще раз ребятам напомнить те простые правила безопасного поведения, которые позволят им сохранить свои жизнь и здоровье. Сегодня, в рамках проведения единого дня безопасности, мы пригласили все заинтересованные структуры, которые помогут ребятам в легкой, доступной и игровой форме вспомнить правила безопасности.