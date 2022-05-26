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«Не всегда виноваты именно дети». В ГАИ напомнили школьникам, как вести себя на дорогах

26 мая 2022 11:22
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Новости Беларуси. Лето должно быть безопасным. Перед началом каникул в одной из столичных гимназий провели тематический урок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Не всегда виноваты именно дети». В ГАИ напомнили школьникам, как вести себя на дорогах-1

На нем звучала и неутешительная статистика. Только в 2022 году на минских дорогах пострадали 18 детей. Соблюдать правила и прислушиваться к советам взрослых – это простая необходимость. Об этом еще раз напомнили гимназистам.  

«Не всегда виноваты именно дети». В ГАИ напомнили школьникам, как вести себя на дорогах-4

Анастасия Цыбина, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска:  
В большинстве это дети пешеходы. И не всегда виноваты именно дети. Редкий случай, когда сами дети являются виновниками аварии. К сожалению, в большинстве случаев это невнимательность водителей, где-то они не замечают юных участников дорожного движения рядом с пешеходными переходами, и происходит трагедия.  

«Не купаться в неизвестных местах». Перед каникулами дети напомнили правила безопасности на воде (здесь подробности).  

# Правила безопасности # общество # Анастасия Цыбина # Фотофакт

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