Хренин: нацизм вновь испытывает нас на прочность. В это время основная опора государства – армия

Новости Беларуси. Важное событие в жизни Вооруженных сил Беларуси – ряды офицерского корпуса пополнили 470 выпускников Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Важное событие в жизни Вооруженных сил Беларуси – ряды офицерского корпуса пополнили 470 выпускников Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 25 июня, для них начинается новый этап военной службы в белорусской армии и других силовых структурах.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Значимое событие – ряды офицерского корпуса страны сегодня пополнились молодыми офицерами, выпускниками Военной академии. Это торжественное в их жизни событие проходит, к сожалению, в непростое время для нашей страны. Поднимающий голову нацизм вновь испытывает нас на прочность. В это время именно основной опорой государства становится армия и прежде всего офицерский корпус.
«Невыполнимых задач для наших офицеров просто нет». Выпускной прошел в Генштабе Военной академии. Подробнее здесь.