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Хренин: нацизм вновь испытывает нас на прочность. В это время основная опора государства – армия

25 июня 2022 13:37
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Новости Беларуси. Важное событие в жизни Вооруженных сил Беларуси – ряды офицерского корпуса пополнили 470 выпускников Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хренин: нацизм вновь испытывает нас на прочность. В это время основная опора государства – армия-1

Сегодня, 25 июня, для них начинается новый этап военной службы в белорусской армии и других силовых структурах.

Хренин: нацизм вновь испытывает нас на прочность. В это время основная опора государства – армия-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Значимое событие – ряды офицерского корпуса страны сегодня пополнились молодыми офицерами, выпускниками Военной академии. Это торжественное в их жизни событие проходит, к сожалению, в непростое время для нашей страны. Поднимающий голову нацизм вновь испытывает нас на прочность. В это время именно основной опорой государства становится армия и прежде всего офицерский корпус.

Хренин: нацизм вновь испытывает нас на прочность. В это время основная опора государства – армия-7

«Невыполнимых задач для наших офицеров просто нет». Выпускной прошел в Генштабе Военной академии. Подробнее здесь.

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Виктор Хренин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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