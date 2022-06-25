Хренин: нацизм вновь испытывает нас на прочность. В это время основная опора государства – армия

Сегодня, 25 июня, для них начинается новый этап военной службы в белорусской армии и других силовых структурах.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Значимое событие – ряды офицерского корпуса страны сегодня пополнились молодыми офицерами, выпускниками Военной академии. Это торжественное в их жизни событие проходит, к сожалению, в непростое время для нашей страны. Поднимающий голову нацизм вновь испытывает нас на прочность. В это время именно основной опорой государства становится армия и прежде всего офицерский корпус.