«Похожих устройств нет». Белорус запатентовал трость, которая поможет незрячим передвигаться самостоятельно

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем принимать заявки в рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с учащимся Витебского государственного технического колледжа Еременко Максимом.
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем принимать заявки в рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с учащимся Витебского государственного технического колледжа Еременко Максимом.
Стюша Тайм:
Я знаю, что ты не только хорошо учишься в колледже, но и развиваешь научные проекты. Откуда эта тяга к знаниям, к науке?
Максим Еременко, учащийся Витебского государственного технического колледжа:
Наверное, с детства мне очень нравились различные проекты, где я видел, что они доставляют мне удовольствие и мне хотелось самому попробовать что-то создать. Когда я поступил в колледж на свою специальность (техник-электроник), у меня появилась возможность реализовывать свои цели.
Стюша Тайм:
В колледже у тебя получилось реализовать научный проект, это устройство для облегчения передвижения людей с ограниченными возможностями. Проект занял третье место на Международной выставке юных изобретателей. Расскажи про это.
Максим Еременко:
Идея родилась очень спонтанно, я ходил на кружок, который был в колледже у нашего преподавателя Натальи Владимировны. Устройство предназначено для облегчения передвижения людей с ограниченными возможностями (с ослабленным зрением) – со своевременным предупреждением о приближении к препятствиям. Сигнализатор препятствий представляет собой микроконтроллерное устройство, которое получает сигналы с ультразвукового датчика, и эти управляющие сигналы поступают на вибромотор и сигнализатор. В процессе работы устройство выдает звуковые и вибросигналы.
Стюша Тайм:
Есть ли похожие устройства у нас в Беларуси?
Максим Еременко:
В Беларуси похожих устройств нет, может, в других странах они есть. Этот проект имеет авторские права, что говорит о его уникальности.
Стюша Тайм:
Талантливую и инициативную молодежь поддерживают у нас в стране?
Максим Еременко:
У нас есть фонд при Президенте Республики Беларусь. Я считаю, что в Беларуси созданы все условия для качественного получения образования, для хорошей работы, для создания семьи. И, конечно же, для реализации нашей талантливой молодежи.
Стюша Тайм:
В каких еще конкурсах принимал участие и чем они тебе запомнились?
Максим Еременко:
Принимал участие в конкурсе «100 идей для Беларуси», который каждый год у нас организовывает Белорусский республиканский союз молодежи, в гражданско-патриотическом марафоне «За сильную и процветающую Беларусь», который буквально месяц назад прошел на базе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, собравшего всю молодежь. Мне он очень запомнился, потому что подарил безумные эмоции, драйв. Хочу сказать большое спасибо ректору гродненского университета, потому что этот марафон стартовал в 2015 году как районный марафон, а сейчас он собирает всю нашу крутую молодежь в этом прекрасном месте.
Стюша Тайм:
Ирина Федоровна, огромное вам спасибо. Наша молодежь в восторге от вашей деятельности. Максим, спасибо тебе большое за участие в нашей рубрике, за научные проекты. Это огромный вклад в развитие нашей страны. Чтобы ты хотел пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?
Максим Еременко:
Хотел бы пожелать не останавливаться, идти всегда вперед и помнить, что патриотизм, уверенность в будущем нашей страны и ее улучшение – это то, о чем должна думать наша молодежь. Сила в единстве. Когда мы едины, мы непобедимы.