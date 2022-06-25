«Похожих устройств нет». Белорус запатентовал трость, которая поможет незрячим передвигаться самостоятельно

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем принимать заявки в рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с учащимся Витебского государственного технического колледжа Еременко Максимом. «Идея родилась очень спонтанно». О своем проекте

Стюша Тайм:

Я знаю, что ты не только хорошо учишься в колледже, но и развиваешь научные проекты. Откуда эта тяга к знаниям, к науке?

Максим Еременко, учащийся Витебского государственного технического колледжа:

Наверное, с детства мне очень нравились различные проекты, где я видел, что они доставляют мне удовольствие и мне хотелось самому попробовать что-то создать. Когда я поступил в колледж на свою специальность (техник-электроник), у меня появилась возможность реализовывать свои цели. Стюша Тайм:

В колледже у тебя получилось реализовать научный проект, это устройство для облегчения передвижения людей с ограниченными возможностями. Проект занял третье место на Международной выставке юных изобретателей. Расскажи про это. Максим Еременко:

Идея родилась очень спонтанно, я ходил на кружок, который был в колледже у нашего преподавателя Натальи Владимировны. Устройство предназначено для облегчения передвижения людей с ограниченными возможностями (с ослабленным зрением) – со своевременным предупреждением о приближении к препятствиям. Сигнализатор препятствий представляет собой микроконтроллерное устройство, которое получает сигналы с ультразвукового датчика, и эти управляющие сигналы поступают на вибромотор и сигнализатор. В процессе работы устройство выдает звуковые и вибросигналы. «У нас в Беларуси похожих устройств нет»

Стюша Тайм:

Есть ли похожие устройства у нас в Беларуси? Максим Еременко:

В Беларуси похожих устройств нет, может, в других странах они есть. Этот проект имеет авторские права, что говорит о его уникальности. Стюша Тайм:

Талантливую и инициативную молодежь поддерживают у нас в стране? Максим Еременко:

У нас есть фонд при Президенте Республики Беларусь. Я считаю, что в Беларуси созданы все условия для качественного получения образования, для хорошей работы, для создания семьи. И, конечно же, для реализации нашей талантливой молодежи. Стюша Тайм:

В каких еще конкурсах принимал участие и чем они тебе запомнились?