Учат читать космические снимки и управлять дронами. Как детям прививают любовь к сельскому хозяйству?

Новости Беларуси. Агрокоптер, агроробот, агрокосмос. Компьютерная игра «Ферма», где необходимо вырастить урожай с помощью джойстика, перекочевала в реальную жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горецкая сельхозакадемия станет пилотной площадкой для международного проекта «АгроНТИ Беларусь», цель которого – расширить представление детей о сельском хозяйстве и цифровых технологиях, которые в нем применяются. А еще показать, что агрономический сектор – это не скучно, а очень технологично. Растить кадры для сельского хозяйства планируют чуть ли не с пеленок, а какие современные игрушки в этом помогут, знает Юлия Мычка.

Аккуратно подъезжаем к стогу сена, раскрываем лопасть, стараемся подъехать максимально близко к центру.

Накормить корову, посадить картофель, прополоть сорняки. Все это, в отличие от реальной жизни, на конкурсе дети делают с большим удовольствием. Пока еще малоизвестный в Беларуси, в России конкурс аграрной Национальной технологической инициативы отметил свой первый юбилей – пять лет. На протяжении этого времени школьники из разных уголков большой страны работали над созданием новых решений в сфере сельского хозяйства. От юных умов ждут нестандартных решений, которые помогут сельскому хозяйству в будущем.

Максим Базулька, директор компании по разработке технологий точечного земледелия:

Надо обратить максимально внимание на тех, кого мы сегодня растим для сельского хозяйства 2030-х годов. Если дети сегодня начнут использовать дроны, беспилотные машины, пробовать их самим проектировать, то к 2030-м годам мы реально создадим эти решения в нашем белорусском сельском хозяйстве.

В 2022 году всероссийский конкурс расширил географию – теперь к нему присоединятся белорусские ребята. Акцент на агроклассы и школьников из сельской местности.

Наталья Шурина, начальник отдела школьных инновационных проектов Фонда содействия инноваций:

Мы считаем, что такие соревнования очень нужны, особенно для детей из сельских поселений, малых городов, потому что у них гораздо меньше возможностей, чем у ребят из столицы, крупных городов. У них нет рядом, может быть, такого большого количества кружков, технического творчества. Ребята могут поучаствовать в таких соревнованиях и познакомиться с высшим учебным заведением по агротехнологиям.

Чтобы выйти в финал, дети должны научиться управлять дронами, читать космические снимки, прогнозировать и анализировать погоду, а еще знать методы биологической защиты растений. От белорусов ждут новых цифровых направлений, таких, что уже обкатываются в аграрных вузах. Например, в Горецкой сельхозакадемии успешно работает центр для подготовки кадров точного земледелия, где готовят первых в стране уникальных специалистов – «агронавтов».

Владимир Гусаров, декан факультета механизации сельского хозяйства Белорусской сельскохозяйственной академии:

На основании таких конкурсов, где используются и роботы, и дроны, агро всякое, дети будут видеть, что сельское хозяйство – это интересно, перспективно, технологично. Таким образом их можно будет вовлечь в сельское хозяйство.