Появляются тошнота, рвота и шум в голове. Как избежать солнечного удара?
Валерия Яскевич, корреспондент:
Лето – прекрасная пора года. Солнечные лучи дают бесплатный загар и большую порцию витамина D. Но если очень долго находиться на жаре, можно получить солнечный удар.
Соскучившиеся по солнцу и теплу, люди без устали загорают под палящим солнцем. Одним становится плохо прямо на улице, другим – спустя несколько часов.
Татьяна Костян, врач-терапевт 2 категории:
Солнечный удар – состояние, возникающее вследствие воздействия солнечных лучей прямых во время жары, либо физическая активность интенсивная в сухую безветренную погоду.
Реагирует на перегрев организм у всех по-разному. Это зависит от индивидуальных особенностей, возраста и сопутствующих заболеваний. Первые тревожные звоночки – слабость, утомляемость, головные боли и головокружение.
Татьяна Костян:
Факторы, которые повышают риски солнечного удара, к ним относятся ожирение, избыточный вес человека, заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, эндокринной.
Может также повышаться температура, а при дальнейшем воздействии солнечных лучей на организм человека ситуация усугубляется: появляется тошнота, рвота и шум в голове.
Татьяна Костян:
Может возникать одышка. При дальнейшем воздействии быстро поражается центральная нервная система, что будет уже сопровождаться и судорожными припадками.
Если вы стали свидетелем плохого самочувствия человека, не проходите мимо, вызовите врача или «неотложку». Больного перенесите в прохладное, затененное место, которое хорошо обдувается. Освободите его от сдавливающей одежды. Постоянно поите водой. Затем приступайте к другим методам охлаждения.
Татьяна Костян:
Если это в помещении, включите вентиляторы. Если же нет, то просто обрызгивание человека прохладной водой (либо комнатной температуры) и влажные компрессы прикладывать.
В уязвимую группу входят не только взрослые, но и малыши. У них пока еще не сформирована структура терморегуляции, они не в состоянии справиться с высокой уличной температурой. Контролируйте время пребывания под открытым солнцем, носите головные уборы и легкую одежду, а также помните про обильное питье.