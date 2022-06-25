Появляются тошнота, рвота и шум в голове. Как избежать солнечного удара?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Лето – прекрасная пора года. Солнечные лучи дают бесплатный загар и большую порцию витамина D. Но если очень долго находиться на жаре, можно получить солнечный удар. Соскучившиеся по солнцу и теплу, люди без устали загорают под палящим солнцем. Одним становится плохо прямо на улице, другим – спустя несколько часов.

Татьяна Костян, врач-терапевт 2 категории:

Солнечный удар – состояние, возникающее вследствие воздействия солнечных лучей прямых во время жары, либо физическая активность интенсивная в сухую безветренную погоду. Реагирует на перегрев организм у всех по-разному. Это зависит от индивидуальных особенностей, возраста и сопутствующих заболеваний. Первые тревожные звоночки – слабость, утомляемость, головные боли и головокружение. Татьяна Костян:

Факторы, которые повышают риски солнечного удара, к ним относятся ожирение, избыточный вес человека, заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, эндокринной.

Может также повышаться температура, а при дальнейшем воздействии солнечных лучей на организм человека ситуация усугубляется: появляется тошнота, рвота и шум в голове. Татьяна Костян:

Может возникать одышка. При дальнейшем воздействии быстро поражается центральная нервная система, что будет уже сопровождаться и судорожными припадками.

Если вы стали свидетелем плохого самочувствия человека, не проходите мимо, вызовите врача или «неотложку». Больного перенесите в прохладное, затененное место, которое хорошо обдувается. Освободите его от сдавливающей одежды. Постоянно поите водой. Затем приступайте к другим методам охлаждения. Татьяна Костян:

Если это в помещении, включите вентиляторы. Если же нет, то просто обрызгивание человека прохладной водой (либо комнатной температуры) и влажные компрессы прикладывать.