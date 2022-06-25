«Невыполнимых задач для наших офицеров просто нет». Выпускной прошёл в Генштабе Военной академии
Новости Беларуси. Пополнение встречает и профессиональная военная элита страны. Очередной выпуск офицеров факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Белорусской Военной академии состоялся 24 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2022 году дипломы магистров и нагрудные знаки об окончании факультета получили 136 человек, среди них одна девушка. За время обучения офицеры получили фундаментальные знания в области национальной безопасности, военной стратегии, геополитики и оперативного искусства.
Максим Вольфович, выпускник факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:
Обучение на факультете Генерального штаба заключается в том, что он действительно воспитывает патриотов своей Родины, которые нужны каждому государству. И мы должны гордиться тем, что у нас есть такой факультет, потому что не каждая страна может этим похвастаться.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:
Мы понимаем, что мало подготовить просто военного специалиста, профессионала. Нужно прежде всего подготовить человека, глубокого патриота своей Родины, способного выполнять задачи в любых условиях обстановки, и, конечно, безгранично любить свою Родину. В таких условиях невыполнимых задач для наших офицеров просто нет, в этом я вас могу точно уверить.
Среди выпускников – специалисты Вооруженных сил, МВД, Государственного пограничного комитета, Комитета госбезопасности. В ближайшее время все молодые офицеры пополнят коллективы органов военного управления, соединений, воинских частей и начнут применять полученные знания на практике.