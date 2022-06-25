«Невыполнимых задач для наших офицеров просто нет». Выпускной прошёл в Генштабе Военной академии

Новости Беларуси. Пополнение встречает и профессиональная военная элита страны. Очередной выпуск офицеров факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Белорусской Военной академии состоялся 24 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году дипломы магистров и нагрудные знаки об окончании факультета получили 136 человек, среди них одна девушка. За время обучения офицеры получили фундаментальные знания в области национальной безопасности, военной стратегии, геополитики и оперативного искусства.

Максим Вольфович, выпускник факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:

Обучение на факультете Генерального штаба заключается в том, что он действительно воспитывает патриотов своей Родины, которые нужны каждому государству. И мы должны гордиться тем, что у нас есть такой факультет, потому что не каждая страна может этим похвастаться.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:

Мы понимаем, что мало подготовить просто военного специалиста, профессионала. Нужно прежде всего подготовить человека, глубокого патриота своей Родины, способного выполнять задачи в любых условиях обстановки, и, конечно, безгранично любить свою Родину. В таких условиях невыполнимых задач для наших офицеров просто нет, в этом я вас могу точно уверить.