По-прежнему верят, что Польша откроет границы. Беженцы не теряют надежды поспасть в Европу

Новости Беларуси. В лагерь беженцев на белорусско-польской границе продолжает поступать гуманитарная помощь. 109 тонн уже раздали людям, которые остаются в ожидании открытия гуманитарного коридора в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последнюю информацию оттуда узнаем у нашего корреспондента Сергея Шуманского.

Сергей Шуманский, корресондент:

Сегодня уже 22-й день для беженцев на белорусско-польской границе, и примерно половину от этого времени они находятся в логистическом центре «Брузги». Для них созданы максимально комфортные условия, исходя из той ситуации и обстановки, в которой они оказались. По-прежнему продолжают выдавать горячее питание, гуманитарную помощь, теплую одежду. Сейчас здесь довольно осенняя погода, а еще вчера был снег, было довольно холодно. За выходные было выдано около тысячи пар теплой обуви: женской, мужской, детской. Также здесь продолжают дежурить медики, две бригады скорой помощи постоянно дежурят у логистического центра. Обращения продолжаются в основном с симптомами легкой простуды, и в последнее время в основном стали болеть дети. Но это вполне объяснимо, потому что люди не привыкли к такому климату. Около 120 обращений в день. На сегодня в больницах находятся 10 человек: семь детей и трое взрослых.

Также продолжают работать волонтеры различных молодежных организаций, около 20 человек здесь сейчас находятся. И также волонтеры-переводчики, они довольно серьезно помогают налаживать диалог с беженцами, выполнять их просьбы к белорусской стороне. Сегодня снова заработала полевая баня. Уже все желающие смогли воспользоваться ее услугами. И по информации, она уже будет работать каждый день. Понятно, что не круглосуточно, но все желающие смогут каждый день посетить баню.

Виктор Лискович подвел краткие итоги за выходные – читать здесь. По-прежнему большое внимание уделяется пожарной безопасности. Здесь круглосуточно дежурят пожарные патрули, сотрудники МЧС ходят между рядами в логистическом центре. Смотрят и напоминают беженцам, что здесь нельзя курить, нельзя пользоваться источниками открытого огня, зажигать примусы для обогрева. Об этом же дублируются аудиозаписи на арабском и английском языках. Впрочем, за все время, что они находятся здесь, в логистическом центре, пока никаких чрезвычайных ситуаций не было. Пожарным помогают около 20 камер наблюдения следить за порядком внутри центра. Общий порядок здесь поддерживают сотрудники органов внутренних дел. «Осуществляется собственными силами». Начальник областного управления МЧС рассказал, как беженцы убирают лагерь – читать здесь.