По-прежнему верят, что Польша откроет границы. Беженцы не теряют надежды поспасть в Европу
Новости Беларуси. В лагерь беженцев на белорусско-польской границе продолжает поступать гуманитарная помощь. 109 тонн уже раздали людям, которые остаются в ожидании открытия гуманитарного коридора в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последнюю информацию оттуда узнаем у нашего корреспондента Сергея Шуманского.
Сергей Шуманский, корресондент:
Сегодня уже 22-й день для беженцев на белорусско-польской границе, и примерно половину от этого времени они находятся в логистическом центре «Брузги». Для них созданы максимально комфортные условия, исходя из той ситуации и обстановки, в которой они оказались. По-прежнему продолжают выдавать горячее питание, гуманитарную помощь, теплую одежду. Сейчас здесь довольно осенняя погода, а еще вчера был снег, было довольно холодно. За выходные было выдано около тысячи пар теплой обуви: женской, мужской, детской. Также здесь продолжают дежурить медики, две бригады скорой помощи постоянно дежурят у логистического центра. Обращения продолжаются в основном с симптомами легкой простуды, и в последнее время в основном стали болеть дети. Но это вполне объяснимо, потому что люди не привыкли к такому климату. Около 120 обращений в день. На сегодня в больницах находятся 10 человек: семь детей и трое взрослых.
Также продолжают работать волонтеры различных молодежных организаций, около 20 человек здесь сейчас находятся. И также волонтеры-переводчики, они довольно серьезно помогают налаживать диалог с беженцами, выполнять их просьбы к белорусской стороне. Сегодня снова заработала полевая баня. Уже все желающие смогли воспользоваться ее услугами. И по информации, она уже будет работать каждый день. Понятно, что не круглосуточно, но все желающие смогут каждый день посетить баню.
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По-прежнему большое внимание уделяется пожарной безопасности. Здесь круглосуточно дежурят пожарные патрули, сотрудники МЧС ходят между рядами в логистическом центре. Смотрят и напоминают беженцам, что здесь нельзя курить, нельзя пользоваться источниками открытого огня, зажигать примусы для обогрева. Об этом же дублируются аудиозаписи на арабском и английском языках. Впрочем, за все время, что они находятся здесь, в логистическом центре, пока никаких чрезвычайных ситуаций не было. Пожарным помогают около 20 камер наблюдения следить за порядком внутри центра. Общий порядок здесь поддерживают сотрудники органов внутренних дел.
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Сегодня от беженцев поступила просьба. Они попросили организовать место для молитвы в силу того, что религия занимает большое значение в жизни – они мусульмане. Они и так здесь это делают небольшими группками регулярно, но попросили организовать какое-то место для проведения этих молитв. В ближайшее время будет собран брифинг, где обсудят возможность предоставления такого места и выполнения просьбы.
Сергей Шуманский:
Лично от себя хочу добавить. Я здесь не был неделю. Когда мы зашли в логистический центр, знакомые для меня беженцы сразу подошли, и первый их вопрос: что слышно о нас? Какие новости, может, что-то сдвинулось с мертвой точки? И очень обидно, что ничего нового и обнадеживающего я им сказать пока не смог. Они по-прежнему остаются здесь и по-прежнему верят в то, что Евросоюз пропустит их, что Польша откроет границы и они все-таки придут туда, куда их звали, и им не придется возвращаться в никуда.
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