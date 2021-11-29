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Он может обходить антитела. Что известно о новом штамме коронавируса?

29 ноября 2021 12:32
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ВОЗ заявила о высоком риске распространения в мире нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока не зарегистрировано ни одного случая смерти после заражения им, но при этом эксперты убеждены, что крупная вспышка коронавирусной инфекции, вызванная новым штаммом может иметь серьезные последствия.

Он может обходить антитела. Что известно о новом штамме коронавируса?-1

«Омикрон» пока еще мало изучен, но уже известно, что у него очень большое количество мутаций и он может обходить антитела. Так что у переболевших COVID-19 риск заразиться им очень высок. В меньшей степени этой опасности подвержены люди, сделавшие прививку. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить вакцинацию в мире и увеличить тестирование людей, прибывающих из районов, где выявлен этот штамм.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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