«Мы пролечили почти 1500 пациентов за 2 месяца». Гомельский госпиталь вышел из ковидного режима

Олег Иванцов, главный врач Гомельского областного госпиталя инвалидов Отечественной войны:

Мы участвовали во всех волнах, они были более продолжительные. Эта более короткая оказалась, но более тяжелая, потому что пациенты, которые поступали к нам, были с более тяжелыми пневмониями и нуждались в кислородной поддержке. Мы пролечили почти полторы тысячи пациентов за два месяца, очень много прошло через реанимацию. Нам пришлось увеличить реанимацию до 16 коек. Благодаря этому мы сработали хорошо, спасли очень много жизней.