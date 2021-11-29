«Мы пролечили почти 1500 пациентов за 2 месяца». Гомельский госпиталь вышел из ковидного режима
Новости Беларуси. Эпидемиологическая ситуация в Беларуси складывается обнадеживающе: во всех областях медучреждения поэтапно выходят из ковидного режима. Тщательную дезобработку проходят отделения и даже целые больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
29 ноября в штатный режим работы вошел Гомельский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны. В течение двух месяцев один из его корпусов был полностью перепрофилирован в красную зону. Теперь 250 мест готовы принимать профильных пациентов.
Олег Иванцов, главный врач Гомельского областного госпиталя инвалидов Отечественной войны:
Мы участвовали во всех волнах, они были более продолжительные. Эта более короткая оказалась, но более тяжелая, потому что пациенты, которые поступали к нам, были с более тяжелыми пневмониями и нуждались в кислородной поддержке. Мы пролечили почти полторы тысячи пациентов за два месяца, очень много прошло через реанимацию. Нам пришлось увеличить реанимацию до 16 коек. Благодаря этому мы сработали хорошо, спасли очень много жизней.
Благодаря помощи спонсоров госпиталь недавно приобрел 11 кислородных концентраторов, которые значительно облегчили работу медиков. Сейчас в учреждении разрабатывают проектную документацию, чтобы установить еще кислородные газификаторы. Они увеличат кислородную мощность госпиталя на 150 точек. Что касается эффективности вакцинации, то главврач отметил – из 200 пациентов, которые прошли через реанимацию этой осенью, только один был привитым.