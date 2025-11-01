Стратегия на пятилетку. Как идёт подготовка к ВНС – рассказали делегаты

Беларусь в предвкушении главного объединяющего и определяющего события года – второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Собрание символизирующий народовластие и верховенство права, пройдет в Минске 18 и 19 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это площадка, где подводят итоги и определяют будущее. Как закреплено распоряжением председателя ВНС Александра Лукашенко, повестка будет насыщенной и стратегической: от Послания главы государства белорусскому народу и парламенту до утверждения новой пятилетней программы социально-экономического развития до 2030 года. Решения напрямую касаются качества жизни людей: от здравоохранения и образования до поддержки семей и развития регионов.

История всебелорусских народных собраний насчитывает уже почти три десятилетия. Первое из них состоялось в 1996 году и стало знаковым моментом в становлении современной белорусской государственности. Сегодня ВНС объединяет представителей всех сфер. Всебелорусское народное собрание – это стратегический центр принятия решений, влияющих на жизнь каждого белоруса. В условиях непростой геополитической обстановки именно делегаты ВНС определят, какие направления станут приоритетными для нашей страны. В работе примут участие 1 200 делегатов со всех регионов, за каждым из них поддержка сотен и тысяч белорусов.

Выросла в городе, а полюбила деревню. Сменила север страны, Витебск, на юг, агрогородок в Каменецком районе. Врач Елена Шурхай в сельской медицине более 20 лет. Начинала терапевтом в амбулатории, которую затем возглавила. К ответственности за людей дважды делегату Всебелорусского народного собрания не привыкать.

Елена Шурхай, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Зайдя в дом, мы старались смотреть все: и условия проживания, и наличие продуктов, и те проблемы, которые есть. Когда ты работаешь на участке и люди тебе доверяют, они идут. Идут и решают много проблем. Даже на приеме пытаешься им как-то помочь, не только в плане медицины.

Делегат ВНС Елена Шурхай отправится на очередное заседание в новом статусе заведующей больницы в небольшом городе Высокое. Коллектив по сравнению с прошлым увеличился в 16 раз. За 20 лет жизни на селе поняла и чем дышат здесь люди, и в чем нуждаются. Благосостояние страны невозможно без сильных регионов, и это сегодня приоритет. Елена Шурхай:

Будут приняты решения, которые будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию. Очень важно сблизить позиции людей на местах с людьми, которые принимают важные решения и законы.

Конституционный статус Всебелорусского народного собрания, высшего представительного органа народовластия, ко многому обязывает делегатов. На предстоящем заседании обсудят итоги пятилетнего цикла жизни государства и подвергнут народной экспертизе новую пятилетнюю программу социально-экономического развития. Мало сверить позиции, нужно оценить решение на оправданность, жизнеспособность и необходимость в заданных условиях, в том числе геополитических.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

С тем, что повестку заседания диктует сама жизнь и определяет ее актуальность, не поспоришь. Первым решением Всебелорусского народного собрания стало принятие стратегических документов: Военной доктрины и Концепции национальной безопасности, исходя из внешних рисков и угроз.

Для офицера элитного подразделения страны 38-й десантно-штурмовой бригады Дмитрия Белецкого содержание этих документов – часть повседневной службы. Стратегический взгляд на первостепенный вопрос в жизни государства – безопасность – обрел практическую форму.

Дмитрий Белецкий, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Самая главная задача – и не только делегатов Всебелорусского народного собрания, но и каждого гражданина нашей страны – это защитить мир. Как сказал глава государства, если будет мир, будет и все остальное. Поэтому главная задача – защитить мир. И каждый гражданин, который трудится у нас в стране, защищает мир по-своему. Работник на заводе также обеспечивает национальную безопасность, воспитатель в саду воспитывает будущих патриотов. Работа делегата продолжается и в период между заседаниями: изучение документов, общение с трудовыми коллективами. Дмитрий Белецкий уже готовится к вопросам новой повестки. Дмитрий Белецкий:

У нас есть проект программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы, и сейчас мы ее изучаем, чтобы подготовленными приехать на второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Каждое Всебелорусское народное собрание стало ответом на вызовы времени, определяя векторы развития Беларуси. В 1996-м, на фоне экономического спада после развала СССР, мы отказались от шоковой терапии, укрепили государственность и пошли на сближение с Россией. В 2001-м в приоритет поставили научно-технический прогресс и построение сильной, процветающей и социально ориентированной Беларуси. Лейтмотивом в 2006-м стало возрождение села, значительный рост ВВП и укрепление обороноспособности страны.

В 2010-м мировой финансовый кризис определил стратегию: модернизация экономики, создание высокотехнологических производств, наращивание экспорта и повышение конкурентоспособности. Уже в 2016-м целью стало создать умную экономику и провести цифровизацию, поддержать малый и средний бизнес, сохранив при этом социальные обязательства перед многодетными семьями, молодежью и пожилыми людьми.



В 2021-м белорусы выбрали суверенитет и стабильность. На внешнее давление ответили экономической самодостаточностью, консолидацией общества и сбалансированным развитием регионов. И вот белорусам предстоит снова сделать выбор. Народный сход определит облик будущего.