Стратегия на пятилетку. Как идёт подготовка к ВНС – рассказали делегаты
Беларусь в предвкушении главного объединяющего и определяющего события года – второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Собрание символизирующий народовластие и верховенство права, пройдет в Минске 18 и 19 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это площадка, где подводят итоги и определяют будущее. Как закреплено распоряжением председателя ВНС Александра Лукашенко, повестка будет насыщенной и стратегической: от Послания главы государства белорусскому народу и парламенту до утверждения новой пятилетней программы социально-экономического развития до 2030 года. Решения напрямую касаются качества жизни людей: от здравоохранения и образования до поддержки семей и развития регионов.
История всебелорусских народных собраний насчитывает уже почти три десятилетия. Первое из них состоялось в 1996 году и стало знаковым моментом в становлении современной белорусской государственности. Сегодня ВНС объединяет представителей всех сфер. Всебелорусское народное собрание – это стратегический центр принятия решений, влияющих на жизнь каждого белоруса.
В условиях непростой геополитической обстановки именно делегаты ВНС определят, какие направления станут приоритетными для нашей страны. В работе примут участие 1 200 делегатов со всех регионов, за каждым из них поддержка сотен и тысяч белорусов.
Выросла в городе, а полюбила деревню. Сменила север страны, Витебск, на юг, агрогородок в Каменецком районе. Врач Елена Шурхай в сельской медицине более 20 лет. Начинала терапевтом в амбулатории, которую затем возглавила. К ответственности за людей дважды делегату Всебелорусского народного собрания не привыкать.
Елена Шурхай, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Зайдя в дом, мы старались смотреть все: и условия проживания, и наличие продуктов, и те проблемы, которые есть. Когда ты работаешь на участке и люди тебе доверяют, они идут. Идут и решают много проблем. Даже на приеме пытаешься им как-то помочь, не только в плане медицины.
Делегат ВНС Елена Шурхай отправится на очередное заседание в новом статусе заведующей больницы в небольшом городе Высокое. Коллектив по сравнению с прошлым увеличился в 16 раз. За 20 лет жизни на селе поняла и чем дышат здесь люди, и в чем нуждаются. Благосостояние страны невозможно без сильных регионов, и это сегодня приоритет.
Елена Шурхай:
Будут приняты решения, которые будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию. Очень важно сблизить позиции людей на местах с людьми, которые принимают важные решения и законы.
Конституционный статус Всебелорусского народного собрания, высшего представительного органа народовластия, ко многому обязывает делегатов. На предстоящем заседании обсудят итоги пятилетнего цикла жизни государства и подвергнут народной экспертизе новую пятилетнюю программу социально-экономического развития. Мало сверить позиции, нужно оценить решение на оправданность, жизнеспособность и необходимость в заданных условиях, в том числе геополитических.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
С тем, что повестку заседания диктует сама жизнь и определяет ее актуальность, не поспоришь. Первым решением Всебелорусского народного собрания стало принятие стратегических документов: Военной доктрины и Концепции национальной безопасности, исходя из внешних рисков и угроз.
Для офицера элитного подразделения страны 38-й десантно-штурмовой бригады Дмитрия Белецкого содержание этих документов – часть повседневной службы. Стратегический взгляд на первостепенный вопрос в жизни государства – безопасность – обрел практическую форму.
Дмитрий Белецкий, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Самая главная задача – и не только делегатов Всебелорусского народного собрания, но и каждого гражданина нашей страны – это защитить мир. Как сказал глава государства, если будет мир, будет и все остальное.
Поэтому главная задача – защитить мир. И каждый гражданин, который трудится у нас в стране, защищает мир по-своему. Работник на заводе также обеспечивает национальную безопасность, воспитатель в саду воспитывает будущих патриотов.
Работа делегата продолжается и в период между заседаниями: изучение документов, общение с трудовыми коллективами. Дмитрий Белецкий уже готовится к вопросам новой повестки.
Дмитрий Белецкий:
У нас есть проект программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы, и сейчас мы ее изучаем, чтобы подготовленными приехать на второе заседание VII Всебелорусского народного собрания.
Каждое Всебелорусское народное собрание стало ответом на вызовы времени, определяя векторы развития Беларуси. В 1996-м, на фоне экономического спада после развала СССР, мы отказались от шоковой терапии, укрепили государственность и пошли на сближение с Россией.
В 2001-м в приоритет поставили научно-технический прогресс и построение сильной, процветающей и социально ориентированной Беларуси. Лейтмотивом в 2006-м стало возрождение села, значительный рост ВВП и укрепление обороноспособности страны.
В 2010-м мировой финансовый кризис определил стратегию: модернизация экономики, создание высокотехнологических производств, наращивание экспорта и повышение конкурентоспособности. Уже в 2016-м целью стало создать умную экономику и провести цифровизацию, поддержать малый и средний бизнес, сохранив при этом социальные обязательства перед многодетными семьями, молодежью и пожилыми людьми.
В 2021-м белорусы выбрали суверенитет и стабильность. На внешнее давление ответили экономической самодостаточностью, консолидацией общества и сбалансированным развитием регионов. И вот белорусам предстоит снова сделать выбор. Народный сход определит облик будущего.
Елена Потапова, заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Тогда Президент ставил перед людьми самые важные, ключевые, глобальные вопросы, которые определили ход истории для белорусского народа и государства. И сегодня, спустя много лет, мы понимаем, что, в принципе, это тот шаг Президента и то его решение, которое на самом деле определило сегодняшний наш путь развития и что государство Беларусь сохранило суверенитет, социальный вектор своей экономики и, самое главное, сохранила человека в центре своей экономики и политики.
Традиционно на Всебелорусском народном собрании будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития, однозначно будут затрагиваться векторы направления наших внешнеполитических связей, экономических связей со странами зарубежья. И конечно же, мы будем говорить о месте Беларуси в сегодняшнем мире, который полон вызовов, турбулентности.
На предстоящем втором заседании Президиума Всебелорусского народного собрания рассмотрят ключевые вопросы повестки. Разработка предложений в программу социально-экономического развития страны на ближайшие 5 лет вступила в завершающую стадию. В условиях геополитической турбулентности, что именно станет главным и приоритетным, решат 1 200 делегатов со всей страны. За каждым поддержка из сотен и тысяч белорусов.