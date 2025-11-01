Александр Лукашенко планирует в скором времени посетить Алжир. Об этом белорусский лидер сообщил поздравляя народ и Президента этой африканской страны с национальным праздником, Днем революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта дата стала поворотной вехой в истории Алжира, с которой начался героический путь нации к независимости и праву самостоятельно определять свою судьбу. Эпоха односторонней гегемонии и диктата уходит в прошлое, уступая место многополярному и более справедливому миру.

В таких условиях очень важно укреплять координацию между странами, которые разделяют приверженность к настоящему партнерству, основанному на уважении, равенстве и невмешательстве во внутренние дела. Беларусь и Алжир уже сегодня демонстрируют пример такого взаимодействия на международных площадках в поддержке принципов суверенитета и отказа от политики санкционного давления.

Александр Лукашенко убежден, что дальнейший двусторонний диалог и предстоящий визит придадут дополнительный импульс дальнейшему сотрудничеству.