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Лукашенко планирует в скором времени посетить Алжир

01 ноября 2025 16:40
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Александр Лукашенко планирует в скором времени посетить Алжир. Об этом белорусский лидер сообщил поздравляя народ и Президента этой африканской страны с национальным праздником, Днем революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко провел совещание по вопросам сотрудничества с Африканским континентом.

Лукашенко планирует в скором времени посетить Алжир-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эта дата стала поворотной вехой в истории Алжира, с которой начался героический путь нации к независимости и праву самостоятельно определять свою судьбу. Эпоха односторонней гегемонии и диктата уходит в прошлое, уступая место многополярному и более справедливому миру. 

В таких условиях очень важно укреплять координацию между странами, которые разделяют приверженность к настоящему партнерству, основанному на уважении, равенстве и невмешательстве во внутренние дела. Беларусь и Алжир уже сегодня демонстрируют пример такого взаимодействия на международных площадках в поддержке принципов суверенитета и отказа от политики санкционного давления.

Александр Лукашенко убежден, что дальнейший двусторонний диалог и предстоящий визит придадут дополнительный импульс дальнейшему сотрудничеству.

Самый перспективный континент – Лукашенко поставил задачи по работе в Африке.

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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