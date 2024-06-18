Лукашенко показали новые образцы военной формы
Александр Лукашенко ознакомился с обновленными образцами формы белорусских военнослужащих. Они были подготовлены Министерством обороны по поручению главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения обусловлены мировыми тенденциями, трансформацией учебно-боевых задач, а также необходимостью унификации предметов форменной одежды для разных категорий военнослужащих.
– В чем не устраивает? Что вы хотите нового?
– Хотим уйти от воротника мехового, перейти на воротник флисовый и капюшон. Предлагаем уйти от шапки меховой овчинной на шапку из искусственного меха. Наш производитель. Более легкая.
– И дешевле, наверное, еще?
– В полтора раза дешевле. И непромокаемая.
– Для солдат и курсантов на жаркий период времени ввести майку поло. Очень себя зарекомендовала.
– Ваше мнение. Что надо дополнить?
– В течение четырех лет с момента издания указа в 2020 году военнослужащие высказывали пожелания, предложения. Здесь то, что действительно просит личный состав. Слушаем людей и, исходя из этого, дорабатываем ту форму, которая есть.
– То есть вас все устраивает?
– Так точно.
К выпуску планируются видоизмененные модели зимних курток и головных уборов, обновленный краповый берет для внутренних войск МВД, также тактическая рубашка. Это новый для наших Вооруженных Сил элемент. Как отмечают специалисты, он крайне удобен при использовании бронежилета и иных значительных физических нагрузках, что показал опыт российских военных.
– Надо по ходу совершенствовать, если нужно.
– Чем мы занимаемся. Особенно боевой формой одежды.
– Ну не четыре года. Может, и неделя нужна, чтобы что-то убрать, что-то добавить.
– С Российской Федерацией работаем. Вот сейчас я приехал из командировки из Российской Федерации...
– То есть все мы шьем у себя?
– Вся ткань наша.
Алексей Ковалев, начальник вещевого управления Министерства обороны Беларуси:
Любой предмет, который мы сегодня предложили главе государства, прошел опытную носку, апробацию. Как правило, мы от 6 до 12 месяцев отрабатываем какой-то предмет по пожеланиям военнослужащих, по тому опыту, который мы изучили, выдаем его непосредственно в войска, причем мы дифференцированно себя ведем. Если это предмет боевой формы одежды, конечно, мы его тестируем на пехотных, на подразделениях специального назначения. Если женские предметы, платья, шляпа, мы их тестируем на женщинах, которые более к штабной работе склонны: военкоматы, учебные заведения. Любая наша новинка, нововведение – это обратная связь с личным составом, военнослужащими, потом доработка и уже только потом включение в нормы, описание правил ношения этой формы одежды и непосредственная выдача, чтобы военнослужащие ее носили, эксплуатировали.
Для изготовления обновленной формы планируют загрузить отечественные предприятия, также это даст возможность уйти от импорта отдельных материалов. Белорусские предприятия легкой промышленности способны обеспечить Вооруженные Силы всем необходимым. Что касается финансовых затрат, реализация новых типов обмундирования не требует дополнительных расходов.