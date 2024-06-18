Лукашенко показали новые образцы военной формы

Александр Лукашенко ознакомился с обновленными образцами формы белорусских военнослужащих. Они были подготовлены Министерством обороны по поручению главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения обусловлены мировыми тенденциями, трансформацией учебно-боевых задач, а также необходимостью унификации предметов форменной одежды для разных категорий военнослужащих.

– В чем не устраивает? Что вы хотите нового?

– Хотим уйти от воротника мехового, перейти на воротник флисовый и капюшон. Предлагаем уйти от шапки меховой овчинной на шапку из искусственного меха. Наш производитель. Более легкая.

– И дешевле, наверное, еще?

– В полтора раза дешевле. И непромокаемая.

– Для солдат и курсантов на жаркий период времени ввести майку поло. Очень себя зарекомендовала.

– Ваше мнение. Что надо дополнить?

– В течение четырех лет с момента издания указа в 2020 году военнослужащие высказывали пожелания, предложения. Здесь то, что действительно просит личный состав. Слушаем людей и, исходя из этого, дорабатываем ту форму, которая есть.

– То есть вас все устраивает?

– Так точно. К выпуску планируются видоизмененные модели зимних курток и головных уборов, обновленный краповый берет для внутренних войск МВД, также тактическая рубашка. Это новый для наших Вооруженных Сил элемент. Как отмечают специалисты, он крайне удобен при использовании бронежилета и иных значительных физических нагрузках, что показал опыт российских военных.

– Надо по ходу совершенствовать, если нужно.

– Чем мы занимаемся. Особенно боевой формой одежды.

– Ну не четыре года. Может, и неделя нужна, чтобы что-то убрать, что-то добавить.

– С Российской Федерацией работаем. Вот сейчас я приехал из командировки из Российской Федерации...

– То есть все мы шьем у себя?

– Вся ткань наша.