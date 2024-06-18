В Минске состоялось республиканское открытие третьего трудового семестра студотрядов

От телевидения до заводского станка. В Минске дали официальный старт третьему трудовому семестру. В 2024 году к студотрядовскому движению уже присоединились более 15 тысяч молодых людей, при этом заявок вдвое больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из главных задач на этот сезон – строительство Республиканского центра патриотического воспитания в Брестской крепости. Напомним, объекту присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки. Участники студотрядовского движения (более 2200 ребят) трудятся здесь ударными темпами. Работы идут с опережением графика. В целом в третьем семестре молодые люди смогут попробовать себя в семи различных направлениях – от медицинского до производственного. Трудовые путевки дадут бойцам возможность поработать на ведущих предприятиях нашей страны, среди которых «Атлант», МТЗ, а также Белорусская железная дорога и детский оздоровительный центр «Зубренок». Некоторые откроют свои двери впервые.

Наталья Коровико, командир студенческого педагогического отряда «Пламя»: Студенческие отряды – это место, которое закаляет тебя как человека, как личность и учит чему-то новому. Здесь нет нераскрытых талантов. Любой талант, любое твое действие оценивается, может быть реализовано в студенческих отрядах при помощи слетов, при помощи различных мероприятий. И таким образом каждый раскрывает свой творческий потенциал.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Это проведение свободного времени с пользой, обретение новых друзей. Возможность попутешествовать и по нашей стране, и по ближнему зарубежью. Возможность понять, как непросто зарабатывается рубль, и в своей будущей деятельности применять те навыки, которым они обучаются в ходе вот этих третьих летних трудовых семестров.

Бойцы белорусских студотрядов работают не только на территории республики. Трудовые путевки открывают ребятам дорогу на ключевые объекты России. Кроме того, в ближайшее время географию планируют расширить, подключив страны ШОС.