В БГАТУ рассказали, как устроена работа аграриев самого ближайшего будущего
Представьте, у каждого растения свой цифровой паспорт, а трактор знает, где и сколько посеять семян. Умные теплицы и беспилотные комбайны – это уже не фантастика, а реальность современного агробизнеса, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Специалистов, которые всем этим управляют, готовят в Белорусском государственном аграрном техническом университете. И сегодня мы заглянем в учебные лаборатории, где студенты управляют техникой, которая завтра выйдет в поля.
Валерий Еднач, декан факультета «Технический сервис в АПК» БГАТУ, кандидат технических наук:
Основная технология, которая сейчас находится на самом таком пике – это, конечно же, цифровое земледелие. Оно, прежде всего, связано с тем, что у нас получило большое развитие система GPS-навигации, система автоматического пилотирования техники. В сфере обучения – это, конечно же, технологии прямого и обратного инжиниринга, которые связаны с 3D-печатью, 3D-моделированием, 3D-сканированием.
Валерий Яскевич, корреспондент:
Главная задача этой лаборатории – научить специалистов не ждать, когда техника сломается, а уметь находить поломки и предотвращать их заранее.
Современное сельское хозяйство – это уже не тяжелый физический труд, а управление сложными системами, где человеку помогают роботы, дроны. Так выглядит будущее, которое уже наступило. И портрет современного агрария сильно изменился. Каким его видят студенты и педагоги?
Александр Блохин, студент БГАТУ:
Человек в рубашке с каким-нибудь планшетом, который будет отслеживать все состояние на поле: кто работает, кто не работает.
Валерий Еднач:
Портрет, конечно, очень сильно меняется, сейчас идет почти 50 % – это городские ребята, включая девушек, которых раньше было крайне мало в инженерных профессиях. Сейчас мы получили вот такой новый вид будущих студентов, наших абитуриентов. Наша современность просто не позволяет человеку отдалиться от IT, потому что все связано с этим.
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