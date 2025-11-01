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В БГАТУ рассказали, как устроена работа аграриев самого ближайшего будущего

01 ноября 2025 15:34
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Представьте, у каждого растения свой цифровой паспорт, а трактор знает, где и сколько посеять семян. Умные теплицы и беспилотные комбайны – это уже не фантастика, а реальность современного агробизнеса, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Специалистов, которые всем этим управляют, готовят в Белорусском государственном аграрном техническом университете. И сегодня мы заглянем в учебные лаборатории, где студенты управляют техникой, которая завтра выйдет в поля.

В БГАТУ рассказали, как устроена работа аграриев самого ближайшего будущего-2

Валерий Еднач, декан факультета «Технический сервис в АПК» БГАТУ, кандидат технических наук:
Основная технология, которая сейчас находится на самом таком пике – это, конечно же, цифровое земледелие. Оно, прежде всего, связано с тем, что у нас получило большое развитие система GPS-навигации, система автоматического пилотирования техники. В сфере обучения – это, конечно же, технологии прямого и обратного инжиниринга, которые связаны с 3D-печатью, 3D-моделированием, 3D-сканированием.

В БГАТУ рассказали, как устроена работа аграриев самого ближайшего будущего-4

Валерий Яскевич, корреспондент:
Главная задача этой лаборатории – научить специалистов не ждать, когда техника сломается, а уметь находить поломки и предотвращать их заранее. 

В БГАТУ рассказали, как устроена работа аграриев самого ближайшего будущего-6

Современное сельское хозяйство – это уже не тяжелый физический труд, а управление сложными системами, где человеку помогают роботы, дроны. Так выглядит будущее, которое уже наступило. И портрет современного агрария сильно изменился. Каким его видят студенты и педагоги?

В БГАТУ рассказали, как устроена работа аграриев самого ближайшего будущего-8

Александр Блохин, студент БГАТУ:
Человек в рубашке с каким-нибудь планшетом, который будет отслеживать все состояние на поле: кто работает, кто не работает.

Валерий Еднач:
Портрет, конечно, очень сильно меняется, сейчас идет почти 50 % – это городские ребята, включая девушек, которых раньше было крайне мало в инженерных профессиях. Сейчас мы получили вот такой новый вид будущих студентов, наших абитуриентов. Наша современность просто не позволяет человеку отдалиться от IT, потому что все связано с этим.

Подробнее в видео.

# Сельское хозяйство # Студенты # Высшее образование в Беларуси

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