В БГАТУ рассказали, как устроена работа аграриев самого ближайшего будущего

Представьте, у каждого растения свой цифровой паспорт, а трактор знает, где и сколько посеять семян. Умные теплицы и беспилотные комбайны – это уже не фантастика, а реальность современного агробизнеса, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Специалистов, которые всем этим управляют, готовят в Белорусском государственном аграрном техническом университете. И сегодня мы заглянем в учебные лаборатории, где студенты управляют техникой, которая завтра выйдет в поля.

Валерий Еднач, декан факультета «Технический сервис в АПК» БГАТУ, кандидат технических наук:

Основная технология, которая сейчас находится на самом таком пике – это, конечно же, цифровое земледелие. Оно, прежде всего, связано с тем, что у нас получило большое развитие система GPS-навигации, система автоматического пилотирования техники. В сфере обучения – это, конечно же, технологии прямого и обратного инжиниринга, которые связаны с 3D-печатью, 3D-моделированием, 3D-сканированием.

Валерий Яскевич, корреспондент:

Главная задача этой лаборатории – научить специалистов не ждать, когда техника сломается, а уметь находить поломки и предотвращать их заранее.

Современное сельское хозяйство – это уже не тяжелый физический труд, а управление сложными системами, где человеку помогают роботы, дроны. Так выглядит будущее, которое уже наступило. И портрет современного агрария сильно изменился. Каким его видят студенты и педагоги?