Свыше 2,5 тысячи студентов из Африки обучаются в белорусских вузах

В ходе совещания по вопросам развития сотрудничества с Африкой Президент отметил необходимость дополнительных решений в части подготовки кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня свыше 2,5 тысячи студентов из африканских государств обучаются в белорусских вузах, порядка 500 из них – по медицинским направлениям.

Как отмечают специалисты, с белорусскими компетенциями и возможностями в Африке знакомы, отсюда положительная динамика сотрудничества. Впрочем, темпы могут и должны быть выше. Особенно, если не хотим остаться в стороне: конкуренция в данном регионе растет быстрее, чем прогнозировали эксперты еще год назад. Монетизировать политические отношения в ходе совещания потребовал и глава государства.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета: У нас обучаются более 200 студентов. И не только студентов, проходят подготовку клинические ординаторы – граждане Африки. Их более 200. Это такие страны, как Марокко, Нигерия, Зимбабве, Экваториальная Гвинея, Ливия. Также мы в этом году планируем еще принять более 50 студентов, которые будут обучаться в нашем университете из Ливии. У нас только за последние 2 года количество обучающихся из стран Африки увеличилось почти на 40 %. Эта динамика достаточно активная.

Отдельно в ходе совещания Президент остановился на вопросах работы на традиционных рынках. Ранее специалисты констатировали проседание по экспорту. Не критичное, однако положение надо выравнивать. Потому глава государства потребовал бороться за потребителя, несмотря на сложную ситуацию.

Что касается стран дальней дуги, необходимо занимать свои ниши. Отличительная черта белорусского подхода в части сотрудничества с Африкой – мы готовы делиться не только экспортными товарами, но и нашими знаниями и технологиями.