Участница автопробега: 500 машин, ветер колышет флаги, и стоят брестские вот так. Они нас ждут

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:
В Бресте такие незабываемые ощущения. Нас машин, наверное, 200, въехало в Брест. Мы приезжаем в Брест – вот эта дорога к аэропорту – и там молчаливо стоят 500 машин. Молча. Ветер колышет флаги, и стоят брестские вот так. Мужики с семьями стоят. Они нас ждут. Они нас ждали два часа. И стояли все. Когда первая машина заезжала в Брестскую крепость, последняя, наверное, еще из аэропорта не выехала.
Кочанова: примеров в истории огромное количество, когда руководитель бросал свою страну, Президент стоял до конца. Подробнее здесь.