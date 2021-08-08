Участница автопробега: 500 машин, ветер колышет флаги, и стоят брестские вот так. Они нас ждут

Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:

В Бресте такие незабываемые ощущения. Нас машин, наверное, 200, въехало в Брест. Мы приезжаем в Брест – вот эта дорога к аэропорту – и там молчаливо стоят 500 машин. Молча. Ветер колышет флаги, и стоят брестские вот так. Мужики с семьями стоят. Они нас ждут. Они нас ждали два часа. И стояли все. Когда первая машина заезжала в Брестскую крепость, последняя, наверное, еще из аэропорта не выехала.