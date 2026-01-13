Скандал в Польше – в одной из лучших клиник Варшавы погибла пациентка из-за халатности врачей

В Польше набирает обороты очередной медицинский скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ошибка врачей одной из клиник Варшавы привела к гибели молодой пациентки. Она обратилась к медикам для проведения обычной процедуры, связанной с беременностью.

Когда на женщину надели кислородную маску, ее состояние начало стремительно ухудшаться. Пациентка потеряла сознание и была экстренно доставлена в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь в течение 10 дней, но безуспешно.

Выяснилось, что к трагедии привела ошибка медиков. К кислородной маске был подключен другой газ. Все обстоятельства инцидента сейчас расследуют правоохранительные органы. Известно, что клиника, где произошла трагедия, считается одной их лучших в Варшаве.