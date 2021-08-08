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Наталья Эйсмонт: люди проснулись – однозначный плюс очень непростых событий, которые с нами произошли

08 августа 2021 15:42
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Наталья Эйсмонт: люди проснулись – однозначный плюс очень непростых событий, которые с нами произошли-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Горжусь нашим и директорским корпусом, и руководителями министерств и ведомств, которые не вылезали оттуда и разговаривали с людьми, объясняли, доводили позицию. Везде были провокаторы. Слава богу, что люди их отторгли сами. Устояла и выстояла наша экономика, наш реальный сектор. Но уроки мы вынесли.

Наталья Эйсмонт: люди проснулись – однозначный плюс очень непростых событий, которые с нами произошли-3

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Самое важное, что мы должны были уловить в этот момент жизни – это вот единственное слово, – Родина. И мы увидели, какое у каждого к ней отношение. И как много сейчас мы стали говорить о патриотизме.

Наталья Эйсмонт: люди проснулись – однозначный плюс очень непростых событий, которые с нами произошли-5

Виталий Леонович, житель Минска, очевидец событий:
Мы есть, он есть, нас большинство. И нам нужно просто собраться и это показать. Вот это был первый шаг, который заслуживает громадного уважения.

Наталья Эйсмонт: люди проснулись – однозначный плюс очень непростых событий, которые с нами произошли-7

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Те люди, которые сплотились вокруг Президента, те люди, которые тоже, наконец, проснулись – огромное им за это спасибо, они сыграли огромную роль во всей этой истории. Это тоже такой однозначный плюс тех очень непростых событий, которые с нами произошли.

Наталья Эйсмонт: люди проснулись – однозначный плюс очень непростых событий, которые с нами произошли-9

Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:
У нас с мужем есть флаг, я его называю 150-й дивизии, но это флаг Победы. И я сказала: берем хотя бы этот. И вот мы едем с большим флагом Победы, и женщина подходит к нам, говорит: «А вы на митинг? – На митинг. – А можно я с вами, потому что я одна боюсь?» И я поняла, что людей, таких как мы, много.

Участница автопробега: 500 машин, ветер колышет флаги, и стоят брестские вот так, они нас ждут. Подробнее здесь.

# Выборы в Беларуси # Роман Головченко # Ольга Чемоданова # Наталья Эйсмонт

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