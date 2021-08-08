Наталья Эйсмонт: люди проснулись – однозначный плюс очень непростых событий, которые с нами произошли

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Горжусь нашим и директорским корпусом, и руководителями министерств и ведомств, которые не вылезали оттуда и разговаривали с людьми, объясняли, доводили позицию. Везде были провокаторы. Слава богу, что люди их отторгли сами. Устояла и выстояла наша экономика, наш реальный сектор. Но уроки мы вынесли.

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:

Самое важное, что мы должны были уловить в этот момент жизни – это вот единственное слово, – Родина. И мы увидели, какое у каждого к ней отношение. И как много сейчас мы стали говорить о патриотизме.

Виталий Леонович, житель Минска, очевидец событий:

Мы есть, он есть, нас большинство. И нам нужно просто собраться и это показать. Вот это был первый шаг, который заслуживает громадного уважения.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Те люди, которые сплотились вокруг Президента, те люди, которые тоже, наконец, проснулись – огромное им за это спасибо, они сыграли огромную роль во всей этой истории. Это тоже такой однозначный плюс тех очень непростых событий, которые с нами произошли.