Наталья Эйсмонт: люди проснулись – однозначный плюс очень непростых событий, которые с нами произошли

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Горжусь нашим и директорским корпусом, и руководителями министерств и ведомств, которые не вылезали оттуда и разговаривали с людьми, объясняли, доводили позицию. Везде были провокаторы. Слава богу, что люди их отторгли сами. Устояла и выстояла наша экономика, наш реальный сектор. Но уроки мы вынесли.
Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Самое важное, что мы должны были уловить в этот момент жизни – это вот единственное слово, – Родина. И мы увидели, какое у каждого к ней отношение. И как много сейчас мы стали говорить о патриотизме.
Виталий Леонович, житель Минска, очевидец событий:
Мы есть, он есть, нас большинство. И нам нужно просто собраться и это показать. Вот это был первый шаг, который заслуживает громадного уважения.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Те люди, которые сплотились вокруг Президента, те люди, которые тоже, наконец, проснулись – огромное им за это спасибо, они сыграли огромную роль во всей этой истории. Это тоже такой однозначный плюс тех очень непростых событий, которые с нами произошли.
Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:
У нас с мужем есть флаг, я его называю 150-й дивизии, но это флаг Победы. И я сказала: берем хотя бы этот. И вот мы едем с большим флагом Победы, и женщина подходит к нам, говорит: «А вы на митинг? – На митинг. – А можно я с вами, потому что я одна боюсь?» И я поняла, что людей, таких как мы, много.
Участница автопробега: 500 машин, ветер колышет флаги, и стоят брестские вот так, они нас ждут. Подробнее здесь.