Муковозчик: перед нами не украинская инфомашина. На рекламу в день – 5 млн долларов. Какая Украина может себе это позволить?

В разных странах и невероятные разные. Но отличаются только цветом. Читайте здесь .

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасьте! Мои дети иногда смотрят на взрослых смартфонах свои мультики и другие развлекалки. В последнюю неделю приходится сидеть рядом и непрерывно выключать рекламные ролики такого содержания: «Бои за город», «Бомбы на мирных жителей», «Плач кликуши», «Поймали изменника» и все такое прочее. Эту рекламу сценаристы информационной войны вставляют в заведомо детские программы. Начиная с двух лет, а то и раньше. Те, кто это делает, – современные нацисты, по-другому не скажешь.