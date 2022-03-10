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Муковозчик: перед нами не украинская инфомашина. На рекламу в день – 5 млн долларов. Какая Украина может себе это позволить?

10 марта 2022 16:16
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Авторский взгляд на происходящие события. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Андрея Муковозчика «Накипело».  

В разных странах и невероятные разные. Но отличаются только цветом. Читайте здесь.

Муковозчик: перед нами не украинская инфомашина. На рекламу в день – 5 млн долларов. Какая Украина может себе это позволить?-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Здрасьте! Мои дети иногда смотрят на взрослых смартфонах свои мультики и другие развлекалки. В последнюю неделю приходится сидеть рядом и непрерывно выключать рекламные ролики такого содержания: «Бои за город», «Бомбы на мирных жителей», «Плач кликуши», «Поймали изменника» и все такое прочее. Эту рекламу сценаристы информационной войны вставляют в заведомо детские программы. Начиная с двух лет, а то и раньше. Те, кто это делает, – современные нацисты, по-другому не скажешь.

Правда, которая просачивается сквозь информационную войну, ужасает все человечество. Подробности тут.

Муковозчик: перед нами не украинская инфомашина. На рекламу в день – 5 млн долларов. Какая Украина может себе это позволить?-4

Далее смотрите в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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