Храм-муравьёвка с подземными ходами и чудодейственной иконой! Показываем Свято-Михайловскую церковь в Климовичах

Познакомимся с краем, где мед испокон веков лился рекой, а его бочонки даже поставляли к императорскому двору. А еще здесь проходит знаменитый детский фестиваль «Золотая пчелка»! На что еще посмотреть и чему удивиться, рассказали в программе «Путевка BY».

Наши старожилы говорили, что в храме были подземные ходы. А куда ходы вели, мы сами не знали.

Озеро света и добра. Свято-Михайловский храм – сердце города. История богата и удивительна. Его возвели в русском стиле по инициативе генерал-губернатора Северо-Западного края Михаила Муравьева. По его распоряжению с 1863-1865 годы на белорусских землях было построено почти 100 православных церквей. Проекты были типовыми и даже получили символичное название – «муравьевки». Климовичский храм освятили в 1867-м, и зазвучали молитвы. Анастасия Макеева, корреспондент:

Расскажите, храм закрывался или он всегда был действующим?

Отец Сергий, иерей Свято-Михайловского храма:

С 1938 по 1941 года он был закрыт во время советской власти. Как рассказывают очевидцы, батюшка отслужил литургию и произносил проповедь. В храм зашли начальник политотдела и начальник ОГПУ. Священнослужитель был арестован, некто из людей повесил амбарный замок. В 1930-е годы сам храм не пострадал, но были сброшены кресты с куполов. Как говорят очевидцы, один красноармеец спортивного телосложения высокого роста только пытался рукой дотронуться буквально до крестов – пошатнулся и упал камнем. И, к сожалению, он разбился. Но никто не удостоился повторить попытку этого красноармейца.

Главной святыней является Иверская Богородица. С ней связаны многочисленные исцеления и чудеса. Отец Сергий:

Она была написана на Святой горе Афон, в скиту святого пророка Ильи при архимандрите Гаврииле в 1899 году. Из поколения в поколение, из уст в уста передается один случай, который произошел с данной иконой. На пасхальную литургию лампадка, которая висит над этой иконой, сама возгорелась.