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Какая техника помогает в работе белорусским спасателям? Показываем популярные модели

03 декабря 2024 11:11
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Какая техника помогает в работе белорусским спасателям? Показываем популярные модели-1

Алина Трус, корреспондент:
Ежедневно в оперативные центры МЧС поступает более 700 звонков. А среднее количество боевых выездов превышает 7 000 в неделю. И отправляются спасатели не только на пожары.

Какая техника помогает в работе белорусским спасателям? Показываем популярные модели-3

Наряду с профессиональным мастерством важную роль в работе спасателей играет техническая составляющая. Эта машина, или, как ее называют, автоцистерна, всего несколько часов назад была на пожаре. Она одна из самых технологичных и универсальных – выезжает еще на дорожно-транспортные происшествия, на поисковые работы и спасение людей с высоты. Вмещает до 5 тонн воды. Но есть техника и на 11 тонн. Автомобили отечественного производителя. Укомплектованы новейшим оборудованием.

Какая техника помогает в работе белорусским спасателям? Показываем популярные модели-5

Евгений Козлов, старший преподаватель кафедры пожарной аварийно-спасательной техники Университета гражданской защиты МЧС: 
На сегодняшний день на вооружение пожарных спасателей нашего ведомства находятся такие автомобили, как основные, специальные, есть вспомогательная техника, инженерная и ряд других технических средств, которые нам необходимы для ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожара. Если рассматривать в отдельности каждую из этих категорий, то по нескольким примерам можно привести основные средства: это наша автоцистерна, автомобиль аэродромного тушения, автомобиль порошкового тушения.

Подробности в видео.

# МЧС # МЧС Беларуси # Алина Трус

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