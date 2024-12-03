Какая техника помогает в работе белорусским спасателям? Показываем популярные модели

Алина Трус, корреспондент:

Ежедневно в оперативные центры МЧС поступает более 700 звонков. А среднее количество боевых выездов превышает 7 000 в неделю. И отправляются спасатели не только на пожары.

Наряду с профессиональным мастерством важную роль в работе спасателей играет техническая составляющая. Эта машина, или, как ее называют, автоцистерна, всего несколько часов назад была на пожаре. Она одна из самых технологичных и универсальных – выезжает еще на дорожно-транспортные происшествия, на поисковые работы и спасение людей с высоты. Вмещает до 5 тонн воды. Но есть техника и на 11 тонн. Автомобили отечественного производителя. Укомплектованы новейшим оборудованием.