Какая техника помогает в работе белорусским спасателям? Показываем популярные модели

Алина Трус, корреспондент:
Ежедневно в оперативные центры МЧС поступает более 700 звонков. А среднее количество боевых выездов превышает 7 000 в неделю. И отправляются спасатели не только на пожары.
Алина Трус, корреспондент:
Ежедневно в оперативные центры МЧС поступает более 700 звонков. А среднее количество боевых выездов превышает 7 000 в неделю. И отправляются спасатели не только на пожары.
Наряду с профессиональным мастерством важную роль в работе спасателей играет техническая составляющая. Эта машина, или, как ее называют, автоцистерна, всего несколько часов назад была на пожаре. Она одна из самых технологичных и универсальных – выезжает еще на дорожно-транспортные происшествия, на поисковые работы и спасение людей с высоты. Вмещает до 5 тонн воды. Но есть техника и на 11 тонн. Автомобили отечественного производителя. Укомплектованы новейшим оборудованием.
Евгений Козлов, старший преподаватель кафедры пожарной аварийно-спасательной техники Университета гражданской защиты МЧС:
На сегодняшний день на вооружение пожарных спасателей нашего ведомства находятся такие автомобили, как основные, специальные, есть вспомогательная техника, инженерная и ряд других технических средств, которые нам необходимы для ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожара. Если рассматривать в отдельности каждую из этих категорий, то по нескольким примерам можно привести основные средства: это наша автоцистерна, автомобиль аэродромного тушения, автомобиль порошкового тушения.
Подробности в видео.