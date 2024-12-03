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Что посмотреть в Климовичах? Собрали топ локаций для туристов

03 декабря 2024 11:34
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Познакомимся с краем, где мед испокон веков лился рекой, а его бочонки даже поставляли к императорскому двору. А еще здесь проходит знаменитый детский фестиваль «Золотая пчелка»! На что еще посмотреть и чему удивиться, рассказали в программе «Путевка BY».

Что посмотреть в Климовичах? Собрали топ локаций для туристов-2

В центре привлекает дореволюционная застройка. Бывшая земская управа и популярная век назад гостиница Сары Соркиной, где можно было вкусно перекусить, переночевать и получить дополнительный экипаж. Фестивальная площадь с центром культуры похорошели после Дожинок-2024. Но куда интереснее площадь Великого Октября. В начале XX века на фундаменте монастыря ордена доминиканцев построили тюрьму. Здание не раз ремонтировалось, но дошло до наших дней. Сегодня здесь находится редакция районной газеты «Родная нива». Это место окутано паутиной тайн.

Что посмотреть в Климовичах? Собрали топ локаций для туристов-4

Наталья Банышевская, главный хранитель фондов Климовичского районного краеведческого музея:
Монастырь доминиканцев в нашем городе был открыт в 1626 году. Несколько лет монахи занимались тем, что обучали местных детей и переписывали книги. По легенде, они наложили проклятье на вход в это помещение, но уже в начале XX века, когда в этом здании находилась тюрьма, образовался провал, в который узник заглянул и увидел большой коридор. В коридоре были разные комнаты. Когда туда опустилось местное начальство, обнаружили еще одну комнату, уставленную стеллажами с книгами. Что дальше произошло с этой библиотекой, до сих пор остается загадкой. По некоторым сведениям, этот провал был засыпан цементом и щебнем и тайна климовичской библиотеки была погребена. 

Подробнее в видео.

# Туризм # История # Достопримечательности Беларуси # Анастасия Макеева

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