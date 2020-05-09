«Купили Марка, а это Маркуша получилась». Как Николай Мартынов подарил Витебскому зоопарку льва

Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Львы. Что за история произошла с ними, когда Вы их покупали для Витебского зоопарка? Купили льва – оказалась львица.
Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Львы. Что за история произошла с ними, когда Вы их покупали для Витебского зоопарка? Купили льва – оказалась львица.
Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:
Да. Купили Марка, прошло 2-3 недели, или месяц, а это Маркуша получилась. Лев – животное беспокойное. Наверное, не даст просто так рассмотреть себя. Наверное, так и получилось. А тот, кто продавал, может быть, и знал. Но я так думаю, что за самца, условно, я уже не помню…
Вадим Щеглов:
Чуть больше, чем за самочку?
Николай Мартынов:
Да. Поэтому продали самца. А может и не злой умысел.
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Вадим Щеглов:
А сколько стоит лев сейчас?
Николай Мартынов:
Я не помню. Тогда около 4 тысяч. Сейчас я не знаю, сколько. Это же уже было лет 7 назад. Время проходит – я сейчас не скажу. Поэтому как это получилось – может быть, когда отбор происходил, и подбежала и более активной оказалась львица, но получилось так. А потом говорит: «У нас девочка».
Вадим Щеглов:
Девочка – тоже хорошо.
Николай Мартынов:
Да.
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