«Купили Марка, а это Маркуша получилась». Как Николай Мартынов подарил Витебскому зоопарку льва

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Львы. Что за история произошла с ними, когда Вы их покупали для Витебского зоопарка? Купили льва – оказалась львица.

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:

Да. Купили Марка, прошло 2-3 недели, или месяц, а это Маркуша получилась. Лев – животное беспокойное. Наверное, не даст просто так рассмотреть себя. Наверное, так и получилось. А тот, кто продавал, может быть, и знал. Но я так думаю, что за самца, условно, я уже не помню…

Вадим Щеглов:

Чуть больше, чем за самочку?

Николай Мартынов:

Да. Поэтому продали самца. А может и не злой умысел.

«Немножко перечитывал «Что делать?» Николай Мартынов в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов:

А сколько стоит лев сейчас?

Николай Мартынов:

Я не помню. Тогда около 4 тысяч. Сейчас я не знаю, сколько. Это же уже было лет 7 назад. Время проходит – я сейчас не скажу. Поэтому как это получилось – может быть, когда отбор происходил, и подбежала и более активной оказалась львица, но получилось так. А потом говорит: «У нас девочка».

Вадим Щеглов:

Девочка – тоже хорошо.

Николай Мартынов:

Да.

Также в интервью Николай Мартынов рассказал:

– как политолог после института Компартии стал гендиректором обувного холдинга

– какую обувь носит сам

– почему верит в гороскопы

– почему любит охоту

– о деревенском детстве и почему не переехал в Минск

– о сыне и внуке

Смотрите 10 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.