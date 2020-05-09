Какая атмосфера царит на Кургане Славы на 9 Мая? Рассказывает корреспондент СТВ
Новости Беларуси. На протяжении всего юбилейного года в стране прошли тысячи памятных мероприятий. Внимание уделили каждому ветерану Великой Отечественной, ухаживали за воинскими захоронениями, искали имена и останки безызвестных погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш корреспондент Григорий Азарёнок побывал в одном из главных мемориальных мест Беларуси. Это Курган Славы в Минской области.
Григорий Азарёнок, корреспондент:
Курган Славы – это одно из мест, где дыхание истории чувствуется особенно остро. Создан этот мемориал в честь масштабной победы Красной Армии в июле 44-го. Тогда в окружение наших войск попала 105-тысячная группировка вермахта. Это событие стало известно под названием Минский котёл. Создание памятника началось в конце 60-х.
Здесь нет частей, которые отличаются от настоящих. Какой будет «катюша» на Кургане Славы, рассказывает реставратор
Совсем скоро экспозиция военной техники Кургана Славы пополнится образцом легендарной реактивной системы «катюша». Она создана по образцам тех военных лет. Кстати, это проект Федерации профсоюзов Беларуси.
В основание Кургана заложена земля со всей Беларуси. Ведь нет ни одного населённого пункта, который бы не пострадал в те жуткие года.
На протяжении всего этого юбилейного года по стране шли масштабные мероприятия. Самое главное – это поздравления ветеранов. Импровизированные концерты во дворах участников войны полюбились всем белорусам.
Каждый, кто так или иначе прошёл через военное лихолетье, получил заботу, внимание, подарки, юбилейные медали.
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