Какая атмосфера царит на Кургане Славы на 9 Мая? Рассказывает корреспондент СТВ

Наш корреспондент Григорий Азарёнок побывал в одном из главных мемориальных мест Беларуси. Это Курган Славы в Минской области.

Новости Беларуси. На протяжении всего юбилейного года в стране прошли тысячи памятных мероприятий. Внимание уделили каждому ветерану Великой Отечественной, ухаживали за воинскими захоронениями, искали имена и останки безызвестных погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азарёнок, корреспондент:

Курган Славы – это одно из мест, где дыхание истории чувствуется особенно остро. Создан этот мемориал в честь масштабной победы Красной Армии в июле 44-го. Тогда в окружение наших войск попала 105-тысячная группировка вермахта. Это событие стало известно под названием Минский котёл. Создание памятника началось в конце 60-х.

Здесь нет частей, которые отличаются от настоящих. Какой будет «катюша» на Кургане Славы, рассказывает реставратор

Совсем скоро экспозиция военной техники Кургана Славы пополнится образцом легендарной реактивной системы «катюша». Она создана по образцам тех военных лет. Кстати, это проект Федерации профсоюзов Беларуси.