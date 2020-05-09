Ветеран на праздновании 9 Мая в Гродно: «И моя миллионная доля есть в вашей сегодняшней жизни»

Новости Беларуси. Торжества, посвящённые юбилею Великой Победы, проходят без исключения во всех белорусских городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно к поздравлению ветеранов присоединятся футболисты. Слова благодарности тем, кто завоёвывал Победу, появятся и на 40-метровой высоте – такую иллюминацию подготовят на колесе обозрения в центральном парке. О том, как встречают праздник в Гродно, расскажет Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

1128 – ровно на столько дней на Гродно опустилась «чёрная ночь» фашисткой оккупации. Бомбёжки, обстрелы, гетто, казни, мост, который за моей спиной, взорвали. Город больше, чем на 40 %, был разрушен, а население сократилось наполовину. В 44-м Гродно встретил долгожданных освободителей. И эта память, радость и слёзы продолжают жить в сердцах горожан даже спустя 75 лет после войны. Поэтому утро Дня Победы у нас по традиции начинают с возложения цветов к Вечному огню. 9 мая 2020 года с СТВ. Что и во сколько смотреть в праздничный день

Степан Сафонов, ветеран Великой Отечественной войны:

Рад вас видеть жизнерадостным, улыбающимся, счастливым. И моя миллионная доля есть в вашей сегодняшней жизни. Я в 16 лет ушел на фронт изгонять фашистов, чтобы сегодня процветали и жили вы. И радуюсь этим сегодня. 9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия





В этом году празднование Дня Победы в Гродненской области приобрело совершенно новый формат. В интернете было запущено несколько челленджей, которые вызвали небывалый резонанс – к ним присоединились несколько тысяч людей: «Голоса Победы», «Читаем вместе о войне», виртуальная выставка от музеев – «Генералы Победы».

А, например, Волковыск придумал собственный челлендж «Танцующий май» и призвал другие города поддержать красивую идею.



