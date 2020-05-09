Новая статистика по коронавирусу в Беларуси. Что известно на данный момент

Новости Беларуси. На 9 мая в Беларуси выздоровели и были выписаны 6 050 пациентов.У них ранее был диагностирован коронавирус.

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале, зарегистрированы 22 052 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Всего было сделано 251 771 тест.

Скончались 126 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.