«Хотелось бы, чтобы в этот праздник у всех было тепло, всем было хорошо». Гигин поздравил с Днём матери

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим саммит в Казахстане, провокации беглых, польский империализм и ход специальной военной операции. В гостях председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин и журналист Полина Реутова. Григорий Азаренок, СТВ:

Завтра мы отметим наш прекрасный народный праздник. У нас 14 октября – это Покрова, православный праздник. И в Беларуси это День матери – праздник матерей. Мы видим сейчас много информации, что на разных предприятиях поздравляют матерей и так далее. Есть же такое ощущение, что это один из народных праздников?

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Конечно, Покрова Пресвятой Богородицы – наш особый народный праздник с давних пор, один из самых любимых. Хотя он не двунадесятый праздник в Русской православной церкви, но он… Знаете, как есть равноапостольные святые, то он равный им по значению, и то, что он объявлен Днем матери, – это абсолютно справедливо. Это позволяет и дает возможность каждому задуматься о ценностях, которые выше какой-то обычной суеты, потому что с подвигом матери, производящей новую жизнь, рождающей ребенка, мало что может сравниться. Наверное, ничто.