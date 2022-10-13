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«Хотелось бы, чтобы в этот праздник у всех было тепло, всем было хорошо». Гигин поздравил с Днём матери

13 октября 2022 19:00
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим саммит в Казахстане, провокации беглых, польский империализм и ход специальной военной операции. В гостях председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин и журналист Полина Реутова.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Завтра мы отметим наш прекрасный народный праздник. У нас 14 октября – это Покрова, православный праздник. И в Беларуси это День матери – праздник матерей. Мы видим сейчас много информации, что на разных предприятиях поздравляют матерей и так далее. Есть же такое ощущение, что это один из народных праздников?  

«Хотелось бы, чтобы в этот праздник у всех было тепло, всем было хорошо». Гигин поздравил с Днём матери-1

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:  
Конечно, Покрова Пресвятой Богородицы – наш особый народный праздник с давних пор, один из самых любимых. Хотя он не двунадесятый праздник в Русской православной церкви, но он… Знаете, как есть равноапостольные святые, то он равный им по значению, и то, что он объявлен Днем матери, – это абсолютно справедливо. Это позволяет и дает возможность каждому задуматься о ценностях, которые выше какой-то обычной суеты, потому что с подвигом матери, производящей новую жизнь, рождающей ребенка, мало что может сравниться. Наверное, ничто.  

«Хотелось бы, чтобы в этот праздник у всех было тепло, всем было хорошо». Гигин поздравил с Днём матери-4

Вадим Гигин:  
Не зря даже в Библии именно этому подвигу посвящены наиболее проникновенные строки, и с этого Библия в том числе и начинается. Это один из первых сюжетов, как Ева начала рожать детей, тема изгнания из рая. Для каждого из нас мать – это святой образ. Не зря родину мы называем матерью, и у нас памятники стоят родине-матери. У нас тоже есть отечество, бацькаўшчына. И в английской языке есть Motherland. В принципе, это есть, не будем другие народы как-то принижать. Кстати, много где есть День матери, и это очень любимый праздник, праздник очень проникновенный, очень теплый. Хотелось бы, чтобы в этот праздник у всех было тепло, всем было хорошо, каждый поздравил своих родителей, каждый бы нашел возможность сказать им добрые, нежные слова, которых наши матери заслуживают.  

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# Праздничные даты # общество # Григорий Азарёнок # Вадим Гигин # Фотофакт

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