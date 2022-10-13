«Должны нанести непоправимый, неприемлемый для противника урон». Как ответит Беларусь в случае нападения?

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»: Я хотел бы напомнить, скажем, оборонную доктрину Республики Беларусь, что мы должны нанести непоправимый, неприемлемый для противника урон в живой силе и технике в случае вторжения на нашу территорию. Так вот, количества «Полонезов», «Точек-У», «Смерчей», «Ураганов», дальнобойной артиллерии, авиации и беспилотников у нас хватает для того, чтобы этой 15-тысячной группировке нанести такой ущерб, чтобы она оказалась небоеспособной. А развернутая совместная группировка России и Беларуси способна защитить наши южные рубежи. Тем более, как я понимаю, что у них на вооружении будут и «Искандеры». Поэтому сколько бы они там ни распушали свой хвост, они прекрасно отдают себе отчет в реальной силе Вооруженных Сил Республики Беларусь. Поэтому минируют дороги, кстати говоря, поскольку прекрасно понимают, что их может ожидать.

Кроме того, за последнее время в рядах наших вооруженных сил, знаю это не понаслышке, проведена большая работа. Нужно отдать должное и нашему министру обороны, начальнику Генерального штаба, Госсекретариату Совета Безопасности, Главному управлению идеологической работы, тем офицерам, которые проводили эту работу на местах. Проведена огромная работа по укреплению морально-психологического состояния наших войск. Уверяю вас, мне приходилось общаться с нашими военнослужащими – это ребята, которые готовы исполнить свой долг. И это прекрасно знает наш потенциальный противник. Это не только бойцы Вооруженных Сил Республики Беларусь, то есть подчиненных Минобороны. Еще в больше степени это спецназ, Министерство внутренних дел, наши внутренние войска. Наши погранцы, где созданы соответствующие части, резервная застава. Даже силами пограничников мы готовы парировать многие угрозы.

О чем говорить? Какая выдержка у ребят! Если эти очумелые пьяные теробороновцы выходят на границу, целятся в наших солдат, как поступали японцы в годы Великой Отечественной. Да, они не нападали, когда враг стоял под Москвой, но они постоянно устраивали провокации. Вели эту психологическую войну вдоль границы нашего дальневосточного фронта. Не воюющего, кстати говоря. Так же поступают и они. У наших пограничников хватает выдержки не отвечать на эти провокации. Но противник должен знать, что пощады ему не будет. Об этом сказал Президент, об этом сказал министр обороны. И об этом они не с пустого места. Все знают характер Александра Лукашенко. Если что-то он говорит, это будет железно выполнено. И поэтому никаких сомнений у противника быть не должно. И насколько я понимаю ситуацию, у него таких сомнений нет. Поэтому и такие противоречивые заявления мы слышим из Киева.

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