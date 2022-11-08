«Хоть чуть-чуть посмеяться над произошедшим». Как можно справиться с тяжёлой жизненной ситуацией?

Международный день Клуба веселых и находчивых. Разминка, приветствие, СТЭМ, битва капитанов, домашнее задание – это только некоторые составляющие искрометной игры, которая для многих стала смыслом жизни. Но далеко не каждый может и умеет хорошо шутить, для этого нужен определенный талант и острый ум. Чувство юмора – это врожденное качество или его все-таки можно прокачать? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Хорошее чувство юмора помогает человеку справляться с любой жизненной ситуацией. Бывали случаи, когда к вам на прием, допустим, приходит какой-то человек и говорит: «Мне сложно». Вы понимаете, что человек не может самокритикой заниматься, посмеяться над ситуацией. Вы как-то учили этому людей?

Ольга Агеева, психолог:

Это очень, на самом деле, работает хорошо, когда удается перевести человека в разряд – хоть чуть-чуть посмеяться над произошедшим. Алеся Лакина:

Как вы это делаете, расскажите. Вы просто просите: посмейся над ситуацией? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Приходит мужчина и говорит: «Вы знаете, мне изменила жена». Давайте посмеемся. Алеся Лакина:

Это же забавно.