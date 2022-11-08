«Хоть чуть-чуть посмеяться над произошедшим». Как можно справиться с тяжёлой жизненной ситуацией?
Международный день Клуба веселых и находчивых. Разминка, приветствие, СТЭМ, битва капитанов, домашнее задание – это только некоторые составляющие искрометной игры, которая для многих стала смыслом жизни. Но далеко не каждый может и умеет хорошо шутить, для этого нужен определенный талант и острый ум. Чувство юмора – это врожденное качество или его все-таки можно прокачать? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Хорошее чувство юмора помогает человеку справляться с любой жизненной ситуацией. Бывали случаи, когда к вам на прием, допустим, приходит какой-то человек и говорит: «Мне сложно». Вы понимаете, что человек не может самокритикой заниматься, посмеяться над ситуацией. Вы как-то учили этому людей?
Ольга Агеева, психолог:
Это очень, на самом деле, работает хорошо, когда удается перевести человека в разряд – хоть чуть-чуть посмеяться над произошедшим.
Алеся Лакина:
Как вы это делаете, расскажите. Вы просто просите: посмейся над ситуацией?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Приходит мужчина и говорит: «Вы знаете, мне изменила жена». Давайте посмеемся.
Алеся Лакина:
Это же забавно.
Ольга Агеева:
Я понимаю, что, может быть, это звучит не совсем. Одним словом, для того чтобы человек смог посмеяться над произошедшей ситуацией, нужно показать ее с другой стороны. Нужно просто показать, что в этом есть что-то другое, чего он пока не видит. Как на это смотрит кто-то, чей-то взгляд, он важен, как к этому можно отнестись. То есть альтернативная точка зрения, ничего больше, и тогда взгляд меняется. Человек отходит от своей ситуации, ему уже легче над ней посмеяться, на нее посмотреть со стороны. Он по-другому ее оценивает, она перестает быть драматичной настолько, насколько она была изначально.
«Пора что-то запилить». Должен ли юмор идти от души и всегда ли нужно вдохновение? Спросили у актера TikTok – подробнее здесь.