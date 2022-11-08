«Я мечтаю о душевном покое». Стас Пьеха о наркозависимости, знаменитой бабушке и любви к белорусским сыркам

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Стас Пьеха. Диана Галех, корреспондент:

Стас, здравствуйте. Рада нашему знакомству. Стас Пьеха, певец:

Здравствуйте, взаимно. Диана Галех:

Вы частый гость в Беларуси. Какие впечатления произвела на вас наша страна? «Когда еду, уже предвкушаю, что будут сырки белорусские»

Стас Пьеха:

Она отчасти и моя, потому что Александр Александрович Броневицкий белорус наполовину, если я не ошибаюсь. Прадед мой – белорус. Здесь родственники живут. Поэтому я не делю. Россия и Беларусь для меня – как что-то одно, потому что корни и там, и там есть. С самого начала моей гастрольной деятельности почему-то именно в Беларуси мы продавали полные залы. Был успех сначала в Беларуси, а потом уже во всех остальных местах. Мы часто новую программу начинали с Питера – и потом сразу в Минск. Мы всегда с новой программой, или новыми концертами, или после какого-то перерыва едем обязательно в Беларусь. Диана Галех:

А есть в Минске любимые места, где вы любите гулять? И хватает ли на это времени? Стас Пьеха:

Никогда не было времени, чтобы гулять по Минску. В целом Минск настолько чистый – ощущение невероятного порядка, когда смотришь на Минск из окна автомобиля или отеля. Такое чувство, что здесь никто фантик лишний не бросит. Диана Галех:

Так и есть. Стас Пьеха:

Классно, мне здесь очень нравится. Здесь как-то все стерильно. Диана Галех:

Мы очень рады, что вам здесь комфортно. Приезжайте почаще. Стас Пьеха:

Еще мне очень нравятся белорусские сырки. Мне всегда привозят эти сырки. Еще у нас организатор шарлотку часто печет. И с этими сырками шарлотка – просто… Я даже когда еду, уже предвкушаю, что будут сырки белорусские. Стас Пьеха 20 лет назад и сейчас. Как изменилось поведение на сцене?

Диана Галех:

Вы на большой сцене практически 20 лет. Стас Пьеха тогда и сейчас – это два разных артиста или нет? Стас Пьеха:

Да, это противоположности. Одинаковы только некоторые песни. Тогда я выходил на сцену, у меня было такое ощущение, что надо что-то делать, чего я не понимаю до конца. Надо быть классным, веселым. У меня не было такого коннекта с залом. Потом постепенно я пробовал другие амплуа, пробовал петь так, так. Сейчас я выхожу, у меня спокойствие внутреннее и чувство того, что я на своем месте, знаю, что делать. И есть уже огромный опыт, потому что я всегда работал сольные концерты, с самого начала своей деятельности, и прошел все виды ситуаций, которые случаются на сцене. Плюс я за эти годы очень много разных голосовых манер пробовал, очень много всего наработал. И благодаря тоннажу больших концертов научился петь совершенно по-другому. Допустим, голос в «Город детства», которую я записывал 18 лет назад, и сейчас – это два разных голоса. Все говорят: а мы привыкли вас по-другому слышать. Я говорю: ну, я теперь вот так пою. Диана Галех:

Имя вашей знаменитой бабушки Эдиты Пьехи вам помогало по жизни или, наоборот, было сложнее строить карьеру? «Бабка за тебя все заплатила», «бабкин внучок» – лет 10 я не мог отделаться

Стас Пьеха:

В основном было сложнее. Столько агрессии в адрес именно детей известный людей, потому что людям кажется несправедливым – протолкнули, заплатили и всячески помогли. При этом ребенок почему-то должен быть бездарным обязательно! Очередная бездарность с известными родителями. Это такое клише. Но ведь всегда, если человек во втором, в третьем поколении сапожник, повар, считается круто. Почему потомственный певец – это должно быть плохо? Если ты рос в семье певцов, музыкантов, ты впитывал музыку, вокал и ты явно слушал огромное количество музыки, потому что все музыканты постоянно слушают. Для тебя это органика, это то, чем ты дышишь, чем ты живешь. Конечно, будучи музыкантом в третьем, четвертом поколении, сцена и все, что ты на ней делаешь, будет для тебя очень органичным. Лет 10 я не мог отделаться от того, что «бабка за тебя все заплатила», «бабкин внучок», «если бы не бабка, где бы ты был?» С одной стороны, верное утверждение. Если бы не бабушка, не было бы меня, потому что тут чисто генетически. Моя бабушка Эдита Пьеха никогда никуда не звонила, не просила, не спрашивала, не платила ничего. Она увидела, что я попал в телек, ее домработница позвала, говорит: «Стаса показывают».

Диана Галех:

Для нее был сюрприз? Стас Пьеха:

Да. Она увидела – ничего себе! И даже научилась голосовать. Абсурдно полагать, что за меня хоть когда-то кто-то где-то ходатайствовал, платил, заносил или еще что-то. Диана Галех:

Но вы всем доказали, что вы состоявшийся талантливый артист. Стас Пьеха:

Вроде доказал. Еще бывают иногда какие-то синдромы Туретта – без бабки ты ничто! Еще и «бабки». Зачем ее так называют? Какая она бабка? Диана Галех:

Расскажите, пожалуйста, над чем вы сейчас работаете? Чем порадуете поклонников? Я очень хотел спеть с Николаем Носковым – получилось

Стас Пьеха:

В шоу много снимаюсь, много времени на съемки уходит. Все хочу написать крутую песню, и все нет времени, и не хватает эмоциональных ресурсов. Мы выпустили квартет. Диана Галех:

Да, и наш белорус там участвует. Стас Пьеха:

IVAN, да. Была двойная история. Я очень хотел спеть с Николаем Носковым еще с юных лет, потому что мне очень нравился «Парк Горького». И мне очень нравится IVAN, Саня, он в нашем продюсерском центре давно. И тут получилось объединить два желания – спеть и с Носковым, и с IVAN. И еще Игорь Романов привнес свое рок-звучание в стиле Whitesnake. Получилась какая-то немножко солянка, но она при этом целостно звучит. Диана Галех:

Песня возымела успех. Стас Пьеха:

И мне уже показали готовую песню с текстом. А я когда что-то пою, всегда должен этот текст себе присвоить. Поэтому я большую часть текста переписал, переделал, и получилось, что это мое. Диана Галех:

Что бы вы хотели изменить в своей жизни, если бы у вас была такая возможность? «Острота восприятия событий, эмоции на физическом плане иногда очень мешают»

Стас Пьеха:

Я бы хотел изменить свое слишком острое восприятие. Даже не столько эмоциональное, сколько эмоции в физическом плане. Я что-то воспринимаю так остро, что потом чувствую это в теле – что-то болит, защемляет. Диана Галех:

Психосоматика. Стас Пьеха:

Да. Эта острота восприятия событий, эмоции на физическом плане иногда очень мешают. Это мешает и реализовывать творческие задачи, и по работе, и в спорте, потому что я спортом всю жизнь занимаюсь. Виды спорта меняю. Сейчас борьбой больше, чем полгода. Еще даже года нет – я свежеиспеченный борец. Мне очень нравится, я в детстве любил бороться. И сейчас, когда появляются какие-то технические знания, особенно большое удовольствие получаю. До этого был бокс. Бокс мне запретили из-за того, что после коронавируса суставы перестали «радоваться», когда я выбрасываю свободно руки. Все-таки в борьбе больше стато-динамической нагрузки. Там идет значительно меньше посткоронавирусной травматики. В любом случае любой контактный вид единоборств травматичный и не про то, чтобы здоровье укрепить. Он про удовольствие. Диана Галех:

А кроме спорта как любите проводить свободное время? Стас Пьеха:

У меня очень много психологического контента в жизни. Групповой психоанализ, я сейчас учусь на групповой психоанализ. И сам его прохожу. Диана Галех:

А чем вас это так привлекло? Как наркозависимость натолкнула изучать психиатрию?

Стас Пьеха:

Во-первых, у меня наркологические клиники, фонд. Сейчас стараюсь активно зафорсить по профилактике детской наркомании и вообще по профилактике детских дисфункций мышления и прочего. Очень интересная история, которая в процессе занятия психиатрией и наркологией пришла. Что меня натолкнуло? Понятное дело, это моя история – моя зависимость, семейные послания и так далее. Мне пришлось найти какой-то выход, иначе было тяжело совсем. А потом мне захотелось… Раз ты идешь в эту историю, то идти надо до конца. Невозможно на 50 % себя привести в порядок. Если уже копать, то копать до победного. Я пошел дальше и захотел уже официально получить настоящие знания. Есть очень много практического опыта, то есть практика через себя, но не хватает теории и научной базы. Плюс все равно эта теория, в которую я сейчас вошел, Московский институт психоанализа, она идет через практику, что мне нравится. Диана Галех:

Можно сказать, что помогать людям справляться с зависимостью – это ваша миссия? Стас Пьеха:

Да. Во-первых, когда я помогаю справляться людям с зависимостью и любыми дисфункциями, я сам немножко оздоравливаюсь в этот момент, мое мышление становится чище, лучше. Мне это тоже полезно. Это и миссия, и способ себя поддерживать. Диана Галех:

Каким вы видите свое будущее? Это будет будущее на сцене, может быть, в психологии или еще что-то? Почему Стас Пьеха мечтает о душевном покое и каким видит ближайшее будущее?