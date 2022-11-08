«Пора что-то запилить». Должен ли юмор идти от души и всегда ли нужно вдохновение? Спросили у актёра TikTok
Международный день Клуба веселых и находчивых. Разминка, приветствие, СТЭМ, битва капитанов, домашнее задание – это только некоторые составляющие искрометной игры, которая для многих стала смыслом жизни. Но далеко не каждый может и умеет хорошо шутить, для этого нужен определенный талант и острый ум. Чувство юмора – это врожденное качество или его все-таки можно прокачать? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Мои видео идут от души»
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Бытует мнение, что шутить за деньги – это утопия. Юмор должен идти от души? Есть же какое-то расписание стендапов – они должны написать 150 шуток. В КВН можно выжать из себя этот юмор, учитывая то, что есть тайминг, эфир и все прочее?
Юрий Максимчик, актер TikTok:
Как в КВН и стендапах, я вам не скажу, не знаю. Мои видео идут от души, почему людям они и нравятся.
Наталья Надольская:
Всегда ли у вас есть вдохновение? Вы проснулись в плохом настроении. То есть вы можете позволить себе творить только по вдохновению, правильно?
Юрий Максимчик:
Иногда бывает, я просыпаюсь с мыслью, что хочу что-то снять. Мне хочется повеселить людей, что-то надо придумать. Я пока завтракаю, кормлю малышку, что-то придумаю.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Не бывает такого, что пора что-то запилить? Как бы настроения нет, но долго не загружал видео, сейчас начнут отписываться – зачем это нам надо?
Юрий Максимчик:
Нет. Когда нет настроения, но надо что-то запилить, я тогда ничего не пишу и не забрасываю в TikTok. Потому что видео должно быть хорошим, классным, чтобы человеку понравилось, а не просто такое, что от балды. С первого дубля я все снял и давай в народ.
Учись писать шутки и снимать в любой момент жизни
Наталья Надольская:
Я представляю стендапера, который говорит: «Вы знаете, что-то мне сегодня не шутится». А ему через полчаса выходить на сцену.
Ольга Рыжикова, певица, телеведущая:
Нет, мне кажется, что если это твоя работа, то, наверное, будет странно услышать от профессионала, что вы знаете, по понедельникам и средам, например, я не шучу. Это у меня как-то не вяжется со звездами, планетами и так далее. Наверное, все-таки, если это твоя работа, тогда будь любезен – учись писать шутки, продумывать, снимать в любой момент жизни.
Алеся Лакина:
Стоит ли делать это работой?
Ольга Рыжикова:
Наверное, если Боженька поцеловал в какое-то самое смешное место, значит тогда можно работать.
Алеся Лакина:
Я не понимаю тех людей, которые считают, что юмор за деньги – это утопия, потому что так же певцы поют за деньги.
Ольга Рыжикова:
Конечно, у каждого своя профессия.
Произведения будут очень редкими
Алеся Лакина:
Ольга, вы как считаете?
Ольга Агеева, психолог:
Мне вообще всегда было очень интересно. Я тоже считаю это творческим порывом. Как Юрий говорит: «Проснулся, хочу порадовать этот мир и несу эту радость». Когда есть регламент, сценарий и надо выдавить из себя что-то – мне всегда было интересно, как они это делают?
Ольга Рыжикова:
Легко. Садятся и делают, я вам точно говорю.
Ольга Агеева:
Просто садятся и пишут?
Алеся Лакина:
Точно так же певцы пишут песни, мне кажется.
Наталья Надольская:
Легко, когда есть талант. Если нет таланта, если это просто труд?
Ольга Рыжикова:
Это же как в анекдоте, помните? Если ты проснулся, не хочешь идти на работу, открой журнал Forbes. Если не увидел свою фамилию там, иди на работу, у тебя других вариантов нет. Могу привести еще одну цитату. Чайковский когда-то сказал, что вдохновение – это гостья, которая не любит ленивых. Поэтому, наверное, если мы будем сидеть и ждать, когда же ко мне придет какая-то строчка поэтическая, мелодия или шутка, я думаю, что тогда те произведения, которые мы – артисты, юмористы будем выдавать, будут очень редкими.
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