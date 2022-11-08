«Пора что-то запилить». Должен ли юмор идти от души и всегда ли нужно вдохновение? Спросили у актёра TikTok

Международный день Клуба веселых и находчивых. Разминка, приветствие, СТЭМ, битва капитанов, домашнее задание – это только некоторые составляющие искрометной игры, которая для многих стала смыслом жизни. Но далеко не каждый может и умеет хорошо шутить, для этого нужен определенный талант и острый ум. Чувство юмора – это врожденное качество или его все-таки можно прокачать? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Мои видео идут от души» Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Бытует мнение, что шутить за деньги – это утопия. Юмор должен идти от души? Есть же какое-то расписание стендапов – они должны написать 150 шуток. В КВН можно выжать из себя этот юмор, учитывая то, что есть тайминг, эфир и все прочее?

Юрий Максимчик, актер TikTok:

Как в КВН и стендапах, я вам не скажу, не знаю. Мои видео идут от души, почему людям они и нравятся. Наталья Надольская:

Всегда ли у вас есть вдохновение? Вы проснулись в плохом настроении. То есть вы можете позволить себе творить только по вдохновению, правильно? Юрий Максимчик:

Иногда бывает, я просыпаюсь с мыслью, что хочу что-то снять. Мне хочется повеселить людей, что-то надо придумать. Я пока завтракаю, кормлю малышку, что-то придумаю.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Не бывает такого, что пора что-то запилить? Как бы настроения нет, но долго не загружал видео, сейчас начнут отписываться – зачем это нам надо? Юрий Максимчик:

Нет. Когда нет настроения, но надо что-то запилить, я тогда ничего не пишу и не забрасываю в TikTok. Потому что видео должно быть хорошим, классным, чтобы человеку понравилось, а не просто такое, что от балды. С первого дубля я все снял и давай в народ. Учись писать шутки и снимать в любой момент жизни Наталья Надольская:

Я представляю стендапера, который говорит: «Вы знаете, что-то мне сегодня не шутится». А ему через полчаса выходить на сцену.

Ольга Рыжикова, певица, телеведущая:

Нет, мне кажется, что если это твоя работа, то, наверное, будет странно услышать от профессионала, что вы знаете, по понедельникам и средам, например, я не шучу. Это у меня как-то не вяжется со звездами, планетами и так далее. Наверное, все-таки, если это твоя работа, тогда будь любезен – учись писать шутки, продумывать, снимать в любой момент жизни. Алеся Лакина:

Стоит ли делать это работой? Ольга Рыжикова:

Наверное, если Боженька поцеловал в какое-то самое смешное место, значит тогда можно работать.

Алеся Лакина:

Я не понимаю тех людей, которые считают, что юмор за деньги – это утопия, потому что так же певцы поют за деньги. Ольга Рыжикова:

Конечно, у каждого своя профессия. Произведения будут очень редкими Алеся Лакина:

Ольга, вы как считаете?

Ольга Агеева, психолог:

Мне вообще всегда было очень интересно. Я тоже считаю это творческим порывом. Как Юрий говорит: «Проснулся, хочу порадовать этот мир и несу эту радость». Когда есть регламент, сценарий и надо выдавить из себя что-то – мне всегда было интересно, как они это делают? Ольга Рыжикова:

Легко. Садятся и делают, я вам точно говорю. Ольга Агеева:

Просто садятся и пишут?