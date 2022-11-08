Прямой эфир

«Ситуация аховая». Что происходит на пунктах пропуска в Польшу?

08 ноября 2022 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Неделя простоя в очереди и равнодушное отношение польских служб. Рядом с пунктами пропуска «Берестовица» – «Бобровники» очередь из грузовиков растянулась на 10 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Ситуация аховая». Что происходит на пунктах пропуска в Польшу?-1

В конце осени традиционно вырастает грузопоток в Евросоюз. Это конец года, время закрывать обязательства по контрактам, к тому же, полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Большинство водителей везут грузы в страны Западной Европы. Путь неблизкий, а несколько суток простоя на границе – это риск не успеть к заказчику. Но польские погранслужбы не хотят идти навстречу перевозчикам, а, наоборот, специально работают как никогда медленно, даже несмотря на то, что в очереди стоят и граждане Польши. Среди водителей растет напряжение.  

«Ситуация аховая». Что происходит на пунктах пропуска в Польшу?-4

Сергей Тимошенко, водитель:  
Поляки плохо пропускают. Я проезжал, видел в польском терминале, я специально смотрел, три машины.  

«Ситуация аховая». Что происходит на пунктах пропуска в Польшу?-7

Андрей Сташинский, водитель:  
Ситуация аховая. Белтаможсервис или кто содержит эту зону ожидания сделал правильно, что по крайней мере запускают, переписывают очередь. И уже не надо дергаться неделю, грубо говоря, в этой очереди. Просто записался и стоишь, ждешь звонка. Но это дней 10 стоять, и вопрос: где стоять?  

«Ситуация аховая». Что происходит на пунктах пропуска в Польшу?-10

Не менее сложная ситуация наблюдается и на других пунктах пропуска на границе с Евросоюзом. На литовском направлении стоят более 1 300 грузовиков, на польском – свыше тысячи, на латвийском очередь из большегрузов превышает 560 машин.  

# Таможня Беларуси # общество # Сергей Тимошенко # Андрей Сташинский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я мечтаю о душевном покое». Стас Пьеха о наркозависимости, знаменитой бабушке и любви к белорусским сыркам
08 ноября 2022 12:22

«Я мечтаю о душевном покое». Стас Пьеха о наркозависимости, знаменитой бабушке и любви к белорусским сыркам

Лукашенко: стабильность мы должны создать для своих детей, чтобы система была устойчива
08 ноября 2022 10:51

Лукашенко: стабильность мы должны создать для своих детей, чтобы система была устойчива

Лукашенко о ВНС: мы вводим новую структуру управления, её надо аккуратно вмонтировать в систему
08 ноября 2022 10:43

Лукашенко о ВНС: мы вводим новую структуру управления, её надо аккуратно вмонтировать в систему