«Ситуация аховая». Что происходит на пунктах пропуска в Польшу?

Новости Беларуси. Неделя простоя в очереди и равнодушное отношение польских служб. Рядом с пунктами пропуска «Берестовица» – «Бобровники» очередь из грузовиков растянулась на 10 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Неделя простоя в очереди и равнодушное отношение польских служб. Рядом с пунктами пропуска «Берестовица» – «Бобровники» очередь из грузовиков растянулась на 10 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конце осени традиционно вырастает грузопоток в Евросоюз. Это конец года, время закрывать обязательства по контрактам, к тому же, полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Большинство водителей везут грузы в страны Западной Европы. Путь неблизкий, а несколько суток простоя на границе – это риск не успеть к заказчику. Но польские погранслужбы не хотят идти навстречу перевозчикам, а, наоборот, специально работают как никогда медленно, даже несмотря на то, что в очереди стоят и граждане Польши. Среди водителей растет напряжение.
Сергей Тимошенко, водитель:
Поляки плохо пропускают. Я проезжал, видел в польском терминале, я специально смотрел, три машины.
Андрей Сташинский, водитель:
Ситуация аховая. Белтаможсервис или кто содержит эту зону ожидания сделал правильно, что по крайней мере запускают, переписывают очередь. И уже не надо дергаться неделю, грубо говоря, в этой очереди. Просто записался и стоишь, ждешь звонка. Но это дней 10 стоять, и вопрос: где стоять?
Не менее сложная ситуация наблюдается и на других пунктах пропуска на границе с Евросоюзом. На литовском направлении стоят более 1 300 грузовиков, на польском – свыше тысячи, на латвийском очередь из большегрузов превышает 560 машин.