«Ситуация аховая». Что происходит на пунктах пропуска в Польшу?

Новости Беларуси. Неделя простоя в очереди и равнодушное отношение польских служб. Рядом с пунктами пропуска «Берестовица» – «Бобровники» очередь из грузовиков растянулась на 10 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце осени традиционно вырастает грузопоток в Евросоюз. Это конец года, время закрывать обязательства по контрактам, к тому же, полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Большинство водителей везут грузы в страны Западной Европы. Путь неблизкий, а несколько суток простоя на границе – это риск не успеть к заказчику. Но польские погранслужбы не хотят идти навстречу перевозчикам, а, наоборот, специально работают как никогда медленно, даже несмотря на то, что в очереди стоят и граждане Польши. Среди водителей растет напряжение.

Сергей Тимошенко, водитель:

Поляки плохо пропускают. Я проезжал, видел в польском терминале, я специально смотрел, три машины.

Андрей Сташинский, водитель:

Ситуация аховая. Белтаможсервис или кто содержит эту зону ожидания сделал правильно, что по крайней мере запускают, переписывают очередь. И уже не надо дергаться неделю, грубо говоря, в этой очереди. Просто записался и стоишь, ждешь звонка. Но это дней 10 стоять, и вопрос: где стоять?